Il tricolore italiano sventola nella prima giornata del Sanremo Rally Storico. Da Zanche mattatore

Prima di giornata di prove speciali (cinque nell’entroterra imperiese) che vede i piloti italiani svettare nella classifica assoluta e di campionato europeo con uno scatenato Lucio Da Zanche, affiancato da Daniele De Luis, sulla Porsche 911 RS, chiudere al comando dopo essersi imposto in le speciali. Alle spalle di Da Zanche, staccato di 37”1 Luigi “Lucky” Battistolli, affiancato da Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16V, rimasto in lotta serrata nel primo giro di prove con Franco Cunico, per allungare poi nella ripetizione delle speciali. Terzo a 41”2 da Da Zanche il vicentino, affiancato da Gigi Pirollo, Porsche 911 SC, ritornato al mondo delle storiche dopo alcune saltuarie apparizioni nel recente passato, che ritrova al volante di una berlinetta di Stoccarda dopo 13 anni dal vittorioso rally Campagnolo 2010.

In quarta piazza il velocissimo britannico Martin McCormack, con Barney Mitchell su BMW M3, che avrebbe potuto infastidire la classifica degli italiani (ha segnato tre volte il secondo tempo assoluto) se non fosse incappato in un difficile Colle d’Oggia, prova che non ha interpretato correttamente, segnando il 21esimo tempo assoluto, che lo ha fatto precipitare dalla seconda alla settima posizione assoluta, ritornando poi a ridosso del podio con un brillante San Bernardo finale, inseguendo Da Zanche a 1’00”9.

In quinta posizione a 1’05”1 la Ford Sierra Cosworth di Valter Pierangioli-Arianna Ravano che ha ingaggiato un duello sul filo del decimo di secondo (i due sono divisi da appena 2/10 dopo un’intera giornata di gara) con la BMW M3 belga di Jan Pieter Maeyaert con Yves Dewulf al quaderno delle note che ha regolato gli ungheresi Tibor Erdi-Istvan Kerek, su Ford Sierra Cosworth. Ottavi i siciliani Natale Mannino-Giacomo Giannone che guidano autorevolmente la classifica del Terzo Raggruppamento.

I Raggruppamenti continentali. Dominio assoluto in Primo Raggruppamento di Nello Parisi-Giussy D’Angelo che con la loro Porsche 911S staccano decisamente la vettura gemella di Marcello Pollara-Andrea Sarah Tardito che paga al torinese 2’01”9. Tutti dietro a Da Zanche in Secondo Raggruppamento, con i norvegesi Christian Jensen-Erik Pedersen, Ford Escort RS, che occupano la seconda piazza, risultato che rafforza la loro leadership in campionato, allungando su i cechi Stanislav Budil-Petr Vejvoda (BMW 2002 Ti). Il Terzo Raggruppamento è guidato da Mannino-Giannone che vantano un vantaggio di 1’20”1 sulla Porsche 911 SC gemella degli svizzeri Guy Trolliet-Sebastien Moulin che nella lunga speciale finale di San Bernardo scavalcano la Renault 5 Turbo dei francesi Philippe Mermet-Gerard Clerton. Doppietta italiana in Quarto Raggruppamento con Lucky, e Cunico inseguiti da vicino a da McCormack, in pieno recupero, quindi Pierangioli.

Gli “europei” tricolori guidano anche il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Il predominio dei piloti italiani nella classifica assoluta ed europea della gara si riflette anche nella graduatoria della sezione valida per il Campionato Italiano Autostoriche con Da Zanche, Lucky Battistolli, Cunico e Pierangioli che guidano la classifica tricolore, seguiti da Enrico Volpato-Samuele Sordelli, su Ford Escort RS che nell’ultima speciale hanno scavalcato Mannino.

I Raggruppamenti dell’Italiano. Tripletta Porsche in Primo Raggruppamento del CIRAS con Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi che hanno imposto la loro legge davanti agli “europei” Nello Parisi-Giussy D’Angelo (miglior tempo nell’ultima speciale di San Bernardo) che inseguono a 28”9, quindi Marcello Pollara a 2’30”8. Il Secondo Raggruppamento è ovviamente dominato da Lucio Da Zanche che ha staccato la Porsche Carrera RSR di Emanuele Nucera-Mirco Gabrielli di 2 munti netti che, a loro volta, hanno avuto nettamente ragione di Nicola Salin-Paolo Protta che pagano 4’20”9 al valtellinese. In Terzo Raggruppamento Enrico Volpato ha prevalso nei confronti di Natale Mannino in tutte le prove speciali, chiudendo la prima giornata di gara con un vantaggio di 24”2 sul leader del campionato italiano, soddisfatto comunque della sua prestazione che gli consente di allungare nei confronti del suo più vicino inseguitore nel CIRAS, il toscano Riccardo De Bellis, affiancato da Christian Soriani, che dopo una giornata di prove paga 2’35”7 a Volpato. Quarto Raggruppamento che copia nel dettaglio la classifica dell’europeo con Lucky, Cunico a guardare dall’alto gli avversari, inseguiti da Pierangioli, terzo nel tricolore.

OVERALL CLASSIFICATION PS5 - S. BERNARDO (19,58 KM)

ASSOLUTA: 1. DA ZANCHE-DE LUIS (Porsche Carrera Rs) in 34'50.6; 2. 'LUCKY'-PONS (Lancia Delta Int.16V) a 37.8; 3. CUNICO-PIROLLO (Porsche 911 Sc) a 41.2; 4. MCCORMACK-MITCHELL (Bmw M3 E30) a 1'00.9; 5. PIERANGIOLI-RAVANO (Ford Sierra Rs Cosworth) a 1'05.1; 6. MAEYAERT-DEWULF (Bmw M3 E30) a 1'05.3; 7. ÉRDI-KERÉK (Ford Sierra Rs Cosworth) a 1'21.9; 8. MANNINO-GIANNONE (Porsche 911 Sc) a 1'53.2; 9. SCHUMANN-HARLOFF (Bmw M3 E30) a 2'07.2; 10. JENSEN-PEDERSEN (Ford Escort Rs) a 2'36.3

Il programma del 38° Sanremo Rally Storico

Domenica 8 ottobre

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo (15 muniti), ore 9.30

PS 6 – Langan (14,62 km) ore 10.48

PS 7 – Semoigo (7,36 km) ore 11.51

PS 8 – Bignone (10,51 km) ore 12.12

PS 9 – Coldirodi (5,46 km) ore 12.37

Riordino – Vecchia Stazione, Sanremo (20 muniti), ore 13.12

Parco assistenza, Piazzale Carlo Dapporto, Sanremo (45 muniti), ore 13.32

PS 10 – Langan (14,62 km) ore 15.20

PS 11 – Bajardo (26,96 km) ore 16.28

Arrivo – Corso Imperatrice, Sanremo, ore 17,35

Prima Tappa – 6 PS – 53,79 km di Prove Speciali – 253,69 km di percorso

Seconda Tappa – 5 PS – 79,53 km di Prove Speciali – 209,83 km di percorso

Totale – 11 PS – 133,32 km di Prove Speciali – 463,52 km di percorso