Taggia: gatto mutilato da tagliola in un terreno, Gandolfo "Sono illegali, l'amministrazione intervenga"

Ad Arma di Taggia un gatto ha subito l'amputazione di una zampa a causa di una tagliola posizionata in un terreno privato. Un fatto grave che ha visto l'intervento della associazione Accademia Kronos per il presunto maltrattamento di animali.

La denuncia arriva per voce di Giuseppe Gandolfo, presidente della sezione imperiese di Accademia Kronos. "Nella segnalazione fatta da alcune volontarie che si occupano della colonia viene comunicato che nelle vicinanze della stessa ci sono dei terreni che ospitano un punto vendita di prodotti agricoli. Lì il proprietario non vuole la presenza dei gatti, come viene comunicato da cartelli affissi alla rete di recinzione. In un altro cartello affisso alla rete viene comunicato anche che nel terreno sono posizionate delle tagliole vietate per legge, le quali hanno ferito un gatto che ha subito l'amputazione di una zampa. Per questo motivo le volontarie hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine in particolare la Polizia Locale".

L'articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, “chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Nonostante l'intervento il problema non si è risolto. "...anzi si ulteriormente aggravato con la distruzione di alcune casette per il ricovero dei gatti. Quindi chiediamo all'amministrazione di intervenire e se necessario denunciare per maltrattamento di animali il proprietario dei terreni vicino alla colonia e di risolvere questo problema in tempi brevi per il bene degli animali" - conclude Gandolfo.