Esordio in Serie B per il Grafiche Amadeo Riviera Volley

L’attesa è finita. Domani prende il via il Campionato Nazionale Maschile di Serie B di pallavolo, torneo che vedrà partecipe, per la prima volta nella sua storia, il Grafiche Amadeo Riviera Volley.

Grandi protagonisti, la passata stagione, nel campionato regionale di Serie C, vinto al fotofinish, i gialloneri inseguono quest’anno un altro sogno, quello di confermarsi tra i cadetti. Un compito arduo considerata la fitta e qualificata platea degli avversari, a cominciare da quel Rossella ETS Caronno atteso ospite domani sera alle 20,30 a villa Citera per la sfida che inaugurerà la stagione.



"Quella varesotta è una formazione di tutto rispetto. - commentano dalla Grafiche Amadeo Riviera Volley - Guidata dal riconfermato Claudio Gervasoni, può contare su elementi di esperienza come Alberto Venturini: opposto, classe ’99, arrivato a Caronno Pertusella dopo le esperienze di Treviso e Campegine. Venturini è nipote di Carlo Alberto Moise, scomparso nel novembre del 91: 15 campionati consecutivi in A1 col Parma (a lui è dedicata la palestra di Vicofertile PR) o come Nicolò Pozzi: atleta dedito anche al Beach Volley e tra i protagonisti, nel giugno scorso, della tappa del Circuito Italiano “Serie 1” di Sanremo. Nelle fila dei lombardi spicca anche il promettente Manuel Fasanella, laureatosi lo scorso maggio ad Alba Adriatica, vice campione d’Italia Under 19. Capitano del plotone gialloblù è Gianluca Piccinini, centrale, classe ’90, 1 metro e 96 di altezza, oltre 60 presenze in A2 prima col Loreto e poi col Cisano Bergamo".

Sotto la lente, domani sera, non ci saranno solamente i giocatori del Caronno Pertusella, ma anche quelli del Grafiche Amadeo Riviera Volley la cui guida tecnica è stata affidata, dopo un non indifferente iter burocratico che ha coinvolto la società matuziana a tutto tondo in queste ultime settimane, Cesare Chiozzone. Il tecnico savonese, tornato dopo un periodo sabbatico alla guida dei gialloneri, avrà a disposizione tutti gli effettivi.

"Oltre al sostegno del pubblico (a villa Citerà l’ingresso alle gare di campionato sarà gratuito per l’intera stagione) la squadra farà affidamento sugli esperti Riccardo Reggio, classe ’86, palleggiatore (oltre 90 presenze in A2 con le maglie di Cavriago, Milano, Monza e Cantù), sul “poliedrico” Robert Torello, grande interprete del Beach Volley e su Luca Spinelli, classe ’96, schiacciatore ritornato a Sanremo dopo varie esperienze in giro per l’Italia. - concludono - Una curiosità: quella di domani sera, contro il Caronno Pertusella sarà la prima di cinque gare che il Grafiche Amadeo Riviera Volley disputerà in casa. Due società: una spezzina ed una piemontese, a causa di alcune problematiche, hanno chiesto l’inversione di campo".





"Abbiamo dato la nostra piena disponibilità, anche se ciò, comporterà, nel girone di ritorno, dover disputare consecutivamente, cinque trasferte –ha commentato il presidente del sodalizio giallonero Giuseppe Privitera– auspichiamo che questa scelta torni favorevole ai nostri ragazzi che avranno l’opportunità di affrontare l’impatto col campionato di Serie B giocando queste prime gare di fronte al proprio pubblico che auspichiamo, anche per questo, numeroso".