Calcio: Fabio Ravotti lascia lo staff dell'Imperia, dalla società "Gli auguriamo il meglio"

Mister Fabio Ravotti lascia lo staff della SSD Imperia Calcio. le dimissioni sono arrivate per sopraggiunti impegni di lavoro. "Gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per il lavoro svolto" - fanno sapere dalla società.

"Credo che questo gruppo abbia le qualità per poter raggiungere tutti gli obbiettivi per cui sta lavorando. - ha commentato Ravotti - Vi ringrazio per il rispetto che avete avuto nei miei riguardi in questi due mesi intensi. Grazie alla società, allo staff , alle persone che lavorano intorno al progetto ed a Salvatore che non ci fa mai mancare nulla. Vi auguro il meglio".