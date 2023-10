Programma di sviluppo rurale, Piana: “Liquidate domande per oltre 4,4 milioni di euro sulla misura 22”

“Si sono concluse oggi, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla normativa comunitaria, le liquidazioni della misura 22 del PSR Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall’impatto del conflitto bellico. Sono state liquidate complessivamente 1.860 aziende olivicole e zootecniche per un importo complessivo di 4.460.192 euro”.



Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana in merito al bando dedicato ai settori maggiormente danneggiati dalle conseguenze negative del conflitto tra Russia e Ucraina, già duramente messi alla prova dagli effetti della siccità nell’anno 2022. Il bando ha l'obiettivo di contenere gli effetti della scarsa liquidità delle imprese e il rischio di compromissione delle attività agricole.