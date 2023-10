Champions League, Napoli-Real Madrid 2-3: troppo Bellingham per Rudi Garcia

Si ferma la breve striscia positiva del Napoli, che dopo essersi lasciato alle spalle il problema Osimhen – o almeno così sembra – e segnato in lungo e in largo in campionato, subisce un doloroso ko in Champions League. Dall’altra parte però c’era il grande Real Madrid, la squadra più titolata al mondo.

Come chiarisce fezbet italia , la formazione di Rudi Garcia ha infatti perso per 2-3 la 2^ giornata del proprio girone di Champions League contro il club spagnolo. Protagonista, tanto per cambiare, quel centrocampista inglese fenomenale classe 2003 di nome Jude Bellingham.

Napoli-Real Madrid 2-3, il racconto del match

Partita a dir poco spettacolare e ricca di colpi di scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi minuti sugli sviluppi di una palla inattiva: colpo di testa sul secondo palo di Natan, il pallone rimane lì e si impenna, il più lesto di tutti a ribadire in rete sempre di testa è l’altro centrale azzurro, Ostigard.

Poco dopo però si accende proprio Bellingham. Palla recuperata in uscita su Di Lorenzo e assist al bacio per Vinicius, che dalla sinistra nello stretto apre il piattone destro e buca Meret sul secondo palo. Passano pochi minuti e il Real Madrid va un vantaggio: stavolta il centrocampista inglese si mette in proprio e smarca mezza difesa napoletana, fino ad arrivare nel cuore dell’area di rigore e depositare in rete senza problemi.

Il Napoli però torna in campo con il piglio giusto dopo l’intervallo e trova il gol del pareggio: calcio di rigore discutibile assegnato alla squadra di Rudi Garcia, realizzato col brivido da Zielinski che trova il palo-gol. In totale parità, però, proprio quando il match sembrava poter finire in equilibrio, ecco che nei minuti finali Valverde lascia partire un gran destro dalla distanza: Meret si distende ma il pallone prima colpisce la traversa e poi rimbalza sulla sua schiena. Autogol clamoroso e 2-3 per il Real Madrid.

Napoli, la situazione del girone C

Grande amarezza per il Napoli per questa sconfitta, che probabilmente avrebbe meritato di più il pareggio.

Fatto sta che gli azzurri si trovano ora a quota 3 punti in due partite, dopo il successo all’esordio in trasferta contro il Braga. Insieme a loro ci sono proprio i portoghesi, che hanno superato sempre per 2-3 l’Union Berlino con una grandissima rimonta. Tedeschi dunque ancora in fondo alla classifica con 0 punti in due gare. Davanti a tutti invece c’è come detto il Real Madrid con 6 punti e a punteggio pieno.

Molto importante a questo punto sarà la 3^ giornata del girone: il 24 ottobre il Napoli sarà in Germania sul campo dell’Union Berlino, nella speranza di lasciare indietro i propri avversari e di ritrovarsi al giro di boa al secondo posto della classifica in solitaria.