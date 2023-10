Agricoltura, Piana: “Oltre 230 mila euro per sostenere i prodotti certificati dalle campagne informative alla promozione”

Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, all’apertura della sottomisura 3.02 del PSR Liguria per la presentazione delle domande di sostegno sulle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.



“Dal 31 ottobre al 29 dicembre resterà aperto il bando da 230 mila euro del PSR - spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana - l’obiettivo è quello di sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari liguri di qualità. Il bando è dedicato principalmente a progetti di informazione per il consumatore, per le giovani generazioni e le scuole oltre a piani di promozione mirata che migliorino la competitività dei produttori primari. Particolare evidenza viene riposta nella diffusione di conoscenze scientifiche, tecniche e nutrizionali dei prodotti certificati”. Sono beneficiari i raggruppamenti di produttori agricoli della Liguria che includono agricoltori in attività, partecipanti ad un sistema di qualità.



Vengono ammesse le spese di personale, di trasferta, prestazioni di servizio, materiali di consumo e dotazioni, informazioni e pubblicità su prodotti o tramite eventi, spese assicurative. La spesa massima ammissibile per ciascun progetto è pari a 100mila euro, innalzabili a 150mila euro per progetti di carattere internazionale. I contributi, a fondo perduto, sono sempre pari al 70% del costo ammissibile. “Buona parte dei fondi potranno essere dedicati al sostegno per la viticoltura – continua il vice presidente Piana- per consentire al comparto vitivinicolo ligure di non mancare all’appuntamento di Vinitaly, l’evento promozionale più rilevante dell’anno per tale settore”.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito https://www.agriligurianet.it