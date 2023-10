Scatterà martedì 10 ottobre la chiusura della pista ciclabile ad Arma di Taggia. Si sapeva da tempo, con l'avvio del cantiere di Park24, il percorso verrà chiuso al traffico di pedoni e biciclette.

La chiusura attiva tra via Sant'Erasmo e via Lido, durerà, salvo ritardi, fino a luglio 2024. Infatti è previsto che i lavori sulla struttura esistente terminino entro nove mesi. In questo periodo, il traffico degli utenti della ciclabile verrà smistato verso il lungomare.