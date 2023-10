Verso la finale di SanremoSenior: stranieri protagonisti della settima edizione

Sono 55 i protagonisti della 7ª edizione di SanremoSenior in programma oggi e domani al Teatro dell'Opera del Casinò. Due le semifinali in programma con artisti provenienti in prevalenza dall'estero: 33 gli stranieri che arrivano da: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Inghilterra, Irlanda, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e U.S.A. Nessun ligure, invece, tra i cantanti italiani selezionati. Un lavoro imponente per la commissione giudicatrice che si è dovuta confrontare con ben 923 candidature, un record di iscrizioni per la manifestazione. Madrina di questa edizione sara Wilma Goich, indimenticabile interprete di canzoni della musica leggera italiana. Con lei, in Giuria, il cantante ed autore Franco Fasano (Presidente), coadiuvato dall'attrice, cantante e vocal/coach Stefania Fratepietro, dal Maestro e compositore Marco Mojana e dalla pianista ed insegnante Cristina Orvieto.





L'edizione di quest'anno di SanremoSenior si è aperta oggi nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, con un incontro di un paio d'ore fra i membri di Giuria e tutti i concorrenti - condotto e coordinato da Franco Fasano - dal titolo "I sogni non hanno eta! Nel pomeriggio via alle prove ed alle 21 la 1ª Semifinale. Domani, alle 10.30, via alla 2ª semifinale ed in serata, alle 21, la Finale Mondiale. Il vincitore assoluto del Grand Prix 2023, come ormai consuetudine, avrà la possibilità di esibirsi al Teatro Ariston nell'ambito della 25ª edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, in programma dal 17 al 20 aprile 2024. Le semifinali e la Finale saranno visibili in diretta sul canale YouTube di SanremoSenior.

"Anche quest'anno ho il piacere di constatare la forte crescita di sanremosenior sia a livello nazionale sia internazionale, che ha portato oltre 300 presenze alberghiere. - ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente dell'evento - Questo è ovviamente uno stimolo per me ed il mio staff per cercare di fare sempre del nostro meglio, affinché i partecipanti ed i loro accompagnatori trascorrano dei giorni indimenticabili nella nostra meravigliosa città".

A condurre le Semifinali e la Finale sarà anche quest'anno Maurilio Giordana, noto presentatore ed animatore radiofonico, con la partecipazione della cantante, autrice e producer italo/australiana, Gisella Cozzo. La manifestazione è realizzata con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria. L'ingresso in Teatro per le Semifinali e la Finale è libero, fino ad esaurimento dei posti.

“Ci sono voci senza tempo. Wilma Goich sarà per questo la madrina. Esempio per tutti i concorrenti. Non sono solo dilettanti. Tanti sono professionisti. La cosa bella rispetto a Sanremo loro sono liberi, senza etichetta discografica. Ci sono talenti che hanno bisogno di essere innaffiati al di là di quello che pensa ospite televisivo o i social” - ha ricordato Franco Fasano.