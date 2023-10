Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 6 a domenica 8 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 6 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (inaugurazione della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00. ‘SanremoSenior 2023’, Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni. Teatro dell’Opera del Casinò, anche domani (più info)



10.00-19.00. Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

16.00. Per il mese Rosa della LILT, conferenza del Presidente Dr. Battaglia sul tema ‘Alimentare la Prevenzione’. Sede Coop in corso Matuzia



16.30. Confronto pubblico sull'istituzione del salario minimo e di un equo compenso. Evento a cura del Gruppo di Cultura Politica della FOS. Sala della Federazione Operaia Sanremese, Via F. Corradi 47



17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2023’, incontro dal titolo ‘I costi economici, sociali e ambientali della guerra. L'alternativa della nonviolenza’: con Dario Daniele, docente di diritto, autore di vari libri sul tema della nonviolenza. Sala consiliare del Museo civico in piazza Nota, ingresso libero

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, fino al 7 ottobre (dal martedì alla domenica h 9/12.30-15/17, domenica h 10/13)

VALLECROSIA

21.00. Primo incontro dell’Officina di Canto Corale condotto dal M° Mario Molinari, storico direttore del gruppo Troubar clair. In 6 incontri si potranno sperimentare Tecniche e Strategie del Canto a più voci (parole, musiche, gesti e idee da condividere). Sala di San Rocco, info e iscrizioni 346 3255639

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di acquerelli della pittrice Antonella Bano Sede dell'UCD- ANPI in via Al Mercato, fino all’8 ottobre



TAGGIA



17.00 & 18.30. Lezione di prova dei corsi junior per l’anno accademico 2023-2024 (ragazzi ore 17, bambini ore 18.30). Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, prenotazioni +39 333 282 0196

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. OktoBEERfest: seconda di tre serate dedicate alla musica con lo street food dei commercianti di San Bartolomeo al Mare. Apertura stand e dj set a cura di Mr Pink tutte le sera a partire dalle ore 18. Musica live con la Premiata Banda dalle ore 20. Piazza Torre Santa Maria, fino al 7 ottobre

CERVO

18.00. Concerto finale dei partecipanti alla Masterclass di Canto tenuta dalla Maestra Franziska Welti. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, info e prenotazioni 0183 406462

ENTROTERRA

PERINALDO



18.00 (ANNULLATO). Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a sinistra…’, presentazione del libro di Bruno Vallepiano ‘La Linea mortale’. Sala Comunale, ingresso libero



PIGNA

16.30-19.00. Mostra Fotografica di Attilio Carnevale dal titolo ‘Forme di Presenza’: serie fotografica che immortala le sensazioni della vita nel borgo e della presenza umana degli abitanti attraverso i segni e le forme testimoniali. Ex Cappella di Santa Croce, fino all’8 ottobre



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.30-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Monaco di una volta’ di Jean e Jean-Pierre Debernardi’: una selezione di vecchie foto del Principato, restaurate e colorate da Jean-Pierre Debernardi a partire da lastre fotografiche in vetro lasciate in eredità dal nonno fotografo, Jean Debernardi. Espace Léo Ferré

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.30. Esibizione degli ‘Stomp’ con un vero e proprio big bang creativo: schiocchi di dita, rumore di pentole, collisioni di carri. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 7 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. Primo di due giorni del 38° Sanremo Rally Storico. Partenza e arrivo in piazzale Carlo Dapporto (più info)



9.00. 37esima Coppa dei Fiori. Partenza e arrivo in piazzale Carlo Dapporto (più info)



9.00-13.00. Per la Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI, visita dello studio e della casa d'artista di Giuseppe ‘Pipin’ Ferrari (Sanremo 1904 – 1972), ‘ultimo cantore della Belle Epoque’, come recita la targa monumentale posta nei giardini di Corso Mombello a lui intitolati in corso Mombello 16, partecipazione tramite WhatsApp al numero 338 7676020



10.00. ‘SanremoSenior 2023’, Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni. Teatro dell’Opera del Casinò, anche domani (più info)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (inaugurazione della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + alle 15.30, Talk con Maurizio Martorana, Visual Journalist, fotografo e Filmaker. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 14 Maschile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori, anche domani (più info)



14.30. Per la Giornata Nazionale dei Locali Storici il Royal Hotel Sanremo apre le porte per delle visite dell’Albergo guidate dal Presidente & CEO, Ing. Edoardo Varese e dalla restauratrice Patrizia Maione. Royal Hotel Corso Imperatrice 80, informazioni e prenotazioni: reception@royalhotelsanremo.com, tel. +39 01845391



21.00. Omaggio ai Beatles con il gruppo ‘The Beatbox’ . Dinner Show al Roof Garden del Casinò

21.00. Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo’: viaggio musicale di Elio e le storie tese. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-17.00. ‘Skate per tutti’: giornata promozionale di avvicinamento allo skateboard aperta a tutti organizzata dall’associazione MY con lezioni gratuite grazie agli istruttori federali di Imperia/Diano Surf + punto di ristoro e musica. Banchina di Calata Anselmi

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00. Per i Pomeriggi Universitari (21ª edizione), presentazione tesi ‘Il relitto tardo repubblicano della Pria Pula di Genova Pegli. Una rilettura dei dati archeologici’ di Emilia De Palo dell’Università degli Studi di Torino. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Ultimo giorno della mostra ‘SPA. SalusPerArtem’ dell’artista materico Tiziano Gramondo organizzata in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri (finissage alle ore 16 con la partecipazione dell'artista ventimigliese Gaspare Caramello con un'istallazione visiva trasportata su tela, opera di arte neocontemporanea). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ (h 9/12.30-15/16)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

21.00. Concerto di Musica Sacra del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal Maestro Romano Pini e accompagnati dal Maestro Adriana Costa con musiche di Bach, Bizet, Puccini, Mozart e molti altri. Chiesa di Maria Ausiliatrice, ingresso libero

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra di acquerelli della pittrice Antonella Bano Sede dell'UCD- ANPI in via Al Mercato, fino all’8 ottobre



TAGGIA ARMA

15.00. ‘Tra mare e valli: conoscere la flora e la fauna’: presentazione della disciplina del Nordic walking a cura di Anwi Ponente ligure + proiezione documentario sulla flora e fauna della nostra valle a cura di Wildlife in Valle Argentina. Salone Parrocchiale adiacente Parrocchia S. Giuseppe e S. Antonio, ingresso libero

18.00. ‘La storia del Principe e la Rosa’: spettacolo per ragazzi e bambini di e con Marion Constantin e Marco Gualco + presentazione corsi junior per l’anno accademico 2023-2024. Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, ingresso gratuito, prenotazioni +39 333 282 0196



DIANO MARINA

16.00. Inaugurazione mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. OktoBEERfest: seconda di tre serate dedicate alla musica con lo street food dei commercianti di San Bartolomeo al Mare. Apertura stand e dj set a cura di Mr Pink tutte le sera a partire dalle ore 18. Musica live con i Fingerlips dalle ore 20. Piazza Torre Santa Maria, fino al 7 ottobre

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

17.00. Per la rassegna letteraria ‘Libri d’Autunno con Le MusE', Daniela Mencarelli Hofmann introduce il suo libro ‘L’immagine e la parola’ e, in dialogo con Gabriella Benedetti, presenta la tecnica per realizzare immagini accompagnate da un testo poetico, Sala Mario Saredi del Comune, piazza Garibaldi 35, ingresso libero

CARPASIO



15.30. Concerto della Colare della Costa Azzurra 'La Voce d'Aqui d'Aia' nella Chiesa Parrocchiale intitolata a Sant'Antonino Martire con incasso devoluto alla Chiesa

CASTELVITTORIO

20.00. ‘A Cena Con le Stelle - Il Cielo Autunnale: cena dalle ore 20 + osservazioni dalle ore 21. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DIANO CASTELLO

18.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria (fino al 28 ottobre h 10/17)

PIGNA

16.30-19.00. Mostra Fotografica di Attilio Carnevale dal titolo ‘Forme di Presenza’: serie fotografica che immortala le sensazioni della vita nel borgo e della presenza umana degli abitanti attraverso i segni e le forme testimoniali. Ex Cappella di Santa Croce, fino all’8 ottobre



PERINALDO



16.00. Per il mese Rosa della LILT, convegno medico sul tema ‘La prevenzione e assistenza medica sanitaria nei borghi’. Modera Claudio Donzella (in collaborazione con Ass. Forum). Sala Consiliare del comune, ingresso libero (locandina con il programma)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



18.00-19.30. 54esimo Concorso Internazionale di Bouquet in omaggio al Principe Ranieri III sul tema La Festa del Circo0 nell'anno del centenario della sua nascita. Organizzato dal Garden Club di Monaco. I partecipanti provenienti da tutta Europa dovranno sfoderare la loro creatività per ideare composizioni floreali che siano vere e proprie opere d'arte. Tunnel Riva, anche domani (più info)

20.30. Concerto del cantante senegalese Faada Freddy con il suo EP ‘Tables will turn’. Espace Léo Ferré (più info)



20.30. Esibizione degli ‘Stomp’ con un vero e proprio big bang creativo: schiocchi di dita, rumore di pentole, collisioni di carri. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





DOMENICA 8 OTTOBRE



SANREMO

9.00. Secondo di due giorni del 38° Sanremo Rally Storico. Partenza e arrivo in piazzale Carlo Dapporto (più info)

9.00. 37esima Coppa dei Fiori. Partenza e arrivo in piazzale Carlo Dapporto (più info)

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 14 Maschile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (inaugurazione della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + alle 15.30, Talk con Stefano Stranges, fotografo e fotoreporter indipendente italiano. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Pensieri e Parole’: omaggio a Lucio Battisti con la voce di Peppe Servillo e cinque grandi musicisti del panorama musicale italiano: Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri (Opening:Riviera Paradise). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)



IMPERIA



10.00-17.00. Per la ‘F@Mu - Giornata delle Famiglie in museo’: ‘Caccia al Clown’ (seguendo un percorso indicato, si dovranno cercare e trovare i simboli che Grock ha nascosto nel suo ‘circo di pietra’) + Attività per famiglie (h 10/13-14/17). Villa Grock, ingresso a pagamento (6 euro intero, 4 euro ridotto), attività gratuita (non è richiesta la prenotazione)

15.00. Per la ‘F@Mu - Giornata delle Famiglie in museo’, ‘Linee, Geometrie e Colori’: laboratorio creativo per cimentarsi con le forme e i colori per dare vita alla loro opera d'arte + Attività su prenotazione scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it entro il giorno precedente. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso a pagamento (6 euro intero, 4 euro ridotto) e attività per famiglie con bambini gratuita

15.00-21.00. Per la ‘F@Mu - Giornata delle Famiglie in museo’, ‘In Viaggio al Museo Navale di Imperia’: viaggio per mare alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Con l'aiuto di un piccolo kit, le famiglie scopriranno, in autonomia, i segreti del mare. Museo Navale e Planetario in via Scarincio, Ingresso a pagamento (6 euro intero, 4 euro ridotto), kit e attività gratuiti

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘Eco nel silenzio’: spettacolo sulla violenza psicologica scritto, diretto ed interpretato da Giorgia Brusco. Voce fuori campo di Eugenio Ripepi. Aiuto regia Gino Brusco. Pupazzi di Luciana Isola, Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VALLECROSIA



10.00-18.00. Festa della Zucca a cura dell'Associazione Culturale Borgo Antico. Centro Storico nella città Alta



14.00-18.00. L’Archivio di Stato di Imperia aderisce all’evento ‘Domenica di carta’ aprendo in via del tutto eccezionale la sezione di Ventimiglia, attualmente chiusa, in via Hanbury 12, prenotazione alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it

BORDIGHERA



11.00-17.00. Fiera d'arte nel Giardino d'arte dell'Hotel Villa Miki in via Lagazzi 14, ingresso libero, info +39 375 6209443

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di acquerelli della pittrice Antonella Bano Sede dell'UCD- ANPI in via Al Mercato



ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

DOLCEACQUA

18.30. Nell’ambito della rassegna ‘Dolceacqua incontra - aperitivo con autore’, presentazione del libro libro 'I migranti del tempo' di Paola Maccario. Dialoga con l’autrice Doriana Valesini di AmicoLibro. Enoteca Regionale, info e prenotazioni 0184 206666

MOLINI DI TRIORA

10.00. Festa della Castagna ad Andagna con il tipico menu a base di castagne e un pomeriggio di musica e allegria (in funzione un servizio navetta da Molini di Triora)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-18.00. 52esima Festa della Castagna: Mercatino, Esposizione Artigianale ed Antichi Mestieri + Caldarroste + Stands Gastronomici Pan Fritto, Frittelle di Mela + Musica dal vivo con Quel Duo Lì ed I Cyrca + intrattenimento per grandi e per bambini con il Motoclub Alta Valle Arroscia, il Parco delle Alpi Liguri e la Scuola Forestale di Ormea. Dalle ore 12.30, pranzo presso la Pro Loco con Servizio al Tavolo

PERINALDO



14.30. Grande Castagnata nel centro storico

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA

16.30-19.00. Ultimo giorno della Mostra Fotografica di Attilio Carnevale dal titolo ‘Forme di Presenza’: serie fotografica che immortala le sensazioni della vita nel borgo e della presenza umana degli abitanti attraverso i segni e le forme testimoniali. Ex Cappella di Santa Croce



SEBORGA

11.00-13.00. ‘La Caccia al Tesoro delle Bandiere’: evento nazionale del Touring Club per i borghi certificati Bandiere Arancioni. In omaggio ai partecipanti prodotti tipici del territorio. Punto di incontro in Piazza Martiri, info e prenotazioni 333 2719918

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.30-18.00. 54esimo Concorso Internazionale di Bouquet in omaggio al Principe Ranieri III sul tema La Festa del Circo0 nell'anno del centenario della sua nascita. Organizzato dal Garden Club di Monaco. I partecipanti provenienti da tutta Europa dovranno sfoderare la loro creatività per ideare composizioni floreali che siano vere e proprie opere d'arte. Tunnel Riva (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



15.30 & 20.30. Esibizione degli ‘Stomp’ (due spettacoli) con un vero e proprio big bang creativo: schiocchi di dita, rumore di pentole, collisioni di carri. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

18.00. Per la Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto sinfonico ‘Omaggio a Rachmaninoffi. Direttore: Dmitry Matvienko, pianista: Simon Trpceski. In programma Prokofiev, Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)



VILLEFRANCHE



20.30. ‘Nuit Jazz exceptionnelle’: musica jazz con il Thomas Delor Trio + 2a parte: Jam Session con gli amici del Trinquette Jazz club. Le Trinquette Jazz Club nella Citadella, ingresso libero, info via SMS allo +33 6 63 880506.





