Target: la Strega di Triora produce e seleziona prodotti tipici dal 1986

La storia della Strega di Triora nasce nel 1986 quando Luana Bertol e Augusto decidono di aprire un negozio specializzato in marmellate nel centro del paese. Augusto era tornato dopo anni di lontananza al suo paese natio, Triora. Mancava ormai da tempo in questo paese montano un’attività che salvaguardasse i prodotti tipici e le preziose ricette tramandate.

Oggi al fianco dei titolari lavora anche la sorella di Luana, Leila. Per i proprietari del negozio lavorare in famiglia ha lati positivi e negativi ma Luana è felice di condividere ogni giorno il lavoro che ama con la sua famiglia.

Oggi i titolari del negozio offrono ai propri clienti più di venti tipi diversi di marmellate, dai gusti più classici come fragola, lampone e albicocca ai gusti più ricercati come la “fraschetta”, una marmellata alla fragola con l’oliva taggiasca. Producono inoltre composte varie per formaggi come “l’isotta” che è zenzero con la cannella o “il peccato divino” che è la cipolla rossa cotta nel vino Pigato.

Nel negozio è possibile trovare anche pomodori secchi sott’olio e funghi come porcini, gallette e cicalotti. La loro produzione è davvero vasta e spaziano dal dolce al salato facendo abbinamenti particolari per tutti i formaggi che selezionano. Lavorare ogni giorno con molti pastori della zona è una grande fonte d’orgoglio per i proprietari.

Per Luana e Augusto è fondamentale la qualità della materia prima, infatti cercano da sempre di vendere prodotti a km0. L’aspetto che li affascina di più di questo lavoro è la convivialità del cibo che può iniziare con la colazione a tavola con la propria famiglia ed è il momento in cui ci si ritrova tutti insieme per provare prodotti nuovi. Questo è il valore che la titolare cerca di trasmettere ai suoi clienti ogni giorno.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)