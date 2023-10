La Ginnastica Riviera dei Fiori parte con la nuova stagione: grande successo a 'Sanremo in Sport'

La nuova stagione agonistica della Ginnastica Riviera dei Fiori parte con una prestigiosa partecipazione al Campionato Regionale Individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica.

La prima prova si è svolta domenica scorsa a Genova e, in quella che è la gara riservata alle allieve col più alto coefficiente di difficoltà, la nostra ginnasta Sofia Pugachev ha ottenuto un ottimo 4° posto che se confermato (e perché no anche migliorato) nella 2 prova le permetterebbe di accedere alla gara di zona tecnica con le migliori ginnaste di Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia.

Sofia, seguita dal tecnico Lorenza Frascarelli supportata dall’intero staff tecnico societario, pur essendo all’esordio in questa competizione che prevede la sola classifica assoluta data dalla somma di quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro), è scesa in pedana con grinta e determinazione, e questo è un buon segnale per confidare in una positiva seconda prova. La nostra sezione agonistica di ritmica può contare su un buon numero di ginnaste e di tecnici per ambire ad una stagione ‘interessante’ che gratifichi al meglio il loro lavoro.

L’associazione è sempre molto attiva nel promuovere le discipline della ginnastica in ogni sezione (una delle poche in Italia ad avere attive le 4 sezioni olimpiche, artistica maschile, femminile, ritmica e trampolino elastico) .Numerosi i progetti avviati in questo periodo, con l’obiettivo di avvicinare ai nostri corsi base il maggior numero di giovani e giovanissimi, e poter far loro praticare sport in maniera divertente e salutare in strutture accoglienti seguiti da tecnici qualificati.

Sabato scorso la RdF era alla seconda edizione della Festa di Sanremo in Sport. L’interessante evento proposto dal Comune di Sanremo presso i giardini di Villa Ormond, Nobel e il cortile della Scuola Media Pascoli, ha permesso, in maniera gratuita, di provare varie attività durante l’estate , e durante la festa conclusiva ben 34 società sportive si sono riunite per rendere visibili le loro proposte per la nuova stagione e fatto provare tante attività in una colorata giornata di sport.

“Un doveroso ringraziamento al Sindaco e i vari Assessori presenti – dicono i dirigenti - e complimenti al Consigliere Ethel Moreno per aver ideato e portato avanti questo progetto che ha riscontrato un grosso successo tra le famiglie ed entusiasmo nei partecipanti”.