Taggia: nelle tabaccherie una raccolta fondi in memoria di Anna Rosa in Simone

In tutte le tabaccherie del comune di Taggia è possibile effettuare una donazione in memoria di Anna Rosa mancata prematuramente. Le donazioni raccolte verranno devolute in beneficenza all'associazione di volontariato "La casa grande di Giz" di Arma di Taggia.

“I tabaccai di tutto il comune resteranno chiusi per lutto durante la celebrazione del funerale (a data da destinarsi), come segno di vicinanza alla famiglia colpita da questa terribile tragedia” comunicano i promotori dell'iniziativa.