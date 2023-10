Le aziende del turismo delle Riviere liguri incontrano i mercati francesi a Parigi

Al salone più importante del territorio francese per gli incontri tra i professionisti del turismo, grazie all’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, partecipano le imprese del settore: Framura Turismo, Elevation Club, Mamberto, Oasi Boutique Hotel, Cinque Terre Riviera, Blu Levante, Visit Levanto e rete Bella Liguria di Cna. Queste ultime due realtà essendo consorzi rappresentano circa 60 imprese.

Gli operatori, provenienti dalle province di Savona, Imperia e La Spezia, hanno i propri desk all’interno del Padiglione di Enit Italia e del Ministero del Turismo. L’Expo parigino alle Porte de Versailles da più di 30 anni rappresenta il maggior appuntamento europeo per i professionisti del settore e un vastissimo pubblico di non addetti ai lavori (15% dall'estero) e oltre a circa mille giornalisti. IFTM Top Resa riunisce l’intero settore, in Francia e a livello internazionale, per tre giorni di tutte le tipologie di viaggio: leisure, business, MICE & events, group & digital. Nel 2023, il tema comune di IFTM Top Resa è “Sfide e resilienza” con particolare attenzione al turismo responsabile e sulle sfide di domani.

A Parigi si incontrano operatori del settore, buyer e media da tutto il mondo. I numeri chiave di questa edizione: 1700 i brand presenti, 34000 i professionisti del turismo coinvolti, 150 le conferenze proposte, 33000 mq la superficie occupata dai settori espositivi.