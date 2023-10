Arma di Taggia: 14enne colpito a bottigliate da alcuni coetanei, indagini in corso dei Carabinieri

Indagini dei Carabinieri, da oggi pomeriggio intorno alle 16.30, per un ragazzo di 14 anni che, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe stato colpito a bottigliate da alcuni coetanei, in via Oro ad Arma di Taggia.

Il giovane ha riportato una serie di contusioni e ferite ed è stato portato in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità. Del fatto si stanno occupando i militari della locale stazione, che utilizzeranno anche le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire a quanto accaduto.