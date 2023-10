Rally Storico: i maghi della precisione si sfidano sulle strade del Ponente per la 37ª Coppa dei Fiori

Il fascino del Ponente Ligure e del suo entroterra crea un’attrazione irrefrenabile verso quanti vogliono godersi un “viaggio” su strade che hanno fatto la storia del rallismo mondiale passando fra boschi e oliveti che hanno la magia del sapore della terra quando si specchia nel mare.

A questo richiamo non hanno saputo resistere i 24 equipaggi che si sono iscritti alla 38ª edizione della Coppa dei Fiori, gara di regolarità a media in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre che farà base a Sanremo. Attratti soprattutto dal lato paesaggistico della Città dei Fiori e del suo entroterra sono i sette equipaggi stranieri (tre tedeschi, due svizzero e uno dalla repubblica ceca) che verranno a sfidare gli specialisti del cronometro italiani. Perché la Coppa dei Fiori è gara vera e ha un solo giudice implacabile: il cronometro

Per questo ai concorrenti si chiede di essere precisissimi (al decimo di secondo) nei tratti di prove di precisione che si snodano fra le colline sopra Imperia sulla sponda destra del torrente Impero nella giornata di sabato; e domenica partendo da Triora, paese nel passato famoso per le sue streghe scalare il Langan, toccare la frazione di Semoigo, sfiorare il Monte Bignone e tuffarsi verso il mare di Sanremo attraverso Coldirodi.

Al via della gara ritroveremo alcuni dei protagonisti della scorsa edizione a cominciare dai vincitori della scorsa edizione, i ginevrini Pierre ed Elena Bonnet che hanno abbandonato la loro Giulietta TI, la vettura più anziana della scorsa edizione, per una più performante Giulia Sprint GT con il #204 sulle portiere. Ad aprire le danze ci penseranno Marco Gandino-Enrico Merenda, Ritmo 130 Abarth #201, seguiti da Paolo Concari-Cristiano Androvandi, Lancia Delta Integrale #202, ovvero gli altri due gradini del podio della scorsa edizione. Sicuramente da seguire la gara dell’ex Campione Europeo Rally, Maurizio Verini (quattro volte secondo nell’epoca d’oro) che avrà a disposizione una Fiat X1/9 (#214) vettura che conosce bene per averci corso nei rally dell’epoca e che condividerà con Laura Martines, con la quale ha conquistato l’ottava piazza assoluta lo scorso anno. Presenza fissa a Sanremo per i boemi di Mladà Boleslav Michal Pavlik-Monica di Lenardo su Saab 96 Sport (#218), che suona allo stesso modo della vettura svedese condotta al successo nel Rally dei Fiori del 1966 da Erik Carlsson, precedendo la vettura gemella di Pat Moss, velocissima pilotessa che altro non era che sua moglie (oltre che sorella del pilota di Formula 1 Stirling Moss).

36ª Coppa dei Fiori (Sanremo, 13-15 ottobre 2022): 1. Pierre-Elena Bonnet (ALFA Romeo Giulietta TI), 255 penalità; 2. Paolo Concari-Cristiano Androvandi (Lancia Delta HF), HF 4WD, 293 penalità; 3. Marco Gandino-Danilo Scarcella, Lancia Delta Integrale, 311 penalità.





Il programma della 37ª Coppa dei Fiori

Venerdì 6 ottobre

Verifiche sportive – Grand Hotel Londra, Sanremo – ore 16.30 – 18.300

Verifiche tecniche – Piazzale Adolfo Rava – ore 17.00-19.00

Sabato 7 ottobre

Verifiche sportive – Grand Hotel Londra, Sanremo – ore 8.00 – 10.00

Verifiche tecniche – Piazzale Adolfo Rava –ore 8.30 – 10.30

Cerimonia di Partenza – Corso Imperatrice, Sanremo – ore 12.30

AT 1 – San Bartolomeo-Bivio Calderara (7,76 km), ore 14.03

AT 2 – Caravonica-San Bernardo (10,79 km), ore 14.51

AT 3 – Colle d’Oggia (7.90 km) ore 15.14

Riordino, Vecchia Stazione, Sanremo, ore 16,14

Domenica 8 ottobre

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo, ore 8.00

AT 4 – Langan (14,62 km) ore 9.04

AT 5 – Semoigo (7,36 km) ore 10.12

AT 6 – Bignone (10,51 km) ore 10.33

AT 7 – Coldirodi (5,46 km) ore 10.59

Riordino – Vecchia Stazione, Sanremo (1.04’ minuti), ore 11.33

AT 8 – Langan (14,62 km) ore 13.41

AT 9 – Semoigo (7,36 km) ore 14.49

AT 10 – Bignone (10,51 km) ore 15.10

AT 11 – Coldirodi (5,46 km) ore 15.35

Arrivo – Corso Imperatrice, Sanremo, ore 16.00





La 37ª Coppa dei Fiori

Prima Tappa – 3 AT – 26,45 km di Prove di Precisione – 126,70 km di percorso

Seconda Tappa – 8 AT – 75,90 km di Prove di Precisione – 209,30 km di percorso

Totale – 11 AT – 102,35 km di Prove di Precisione – 336,00 km di percorso