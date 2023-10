Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: l'Imperia batte 3-1 il Busalla nell'andata dei quarti di finale

L'Imperia vince 3-1 la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Busalla. Le reti dei nerazzurri sono state segnate da Giglio, Gandolfo e Trucchi.

La cronaca della partita:

4' Prima occasione per l'Imperia: Garibbo per Castagna: diagonale di poco a lato

21' Rigore per l'Imperia. Fallo su Biffi

22' Giglio trasforma il penalty. 1-0

30' Giglio per Castagna. Blocca Tirio senza problemi

32' Tiro di Giglio destinato fuori sul quale prova a intervenire Biffi per correggere in rete, mancando di poco il pallone

35' Passaggio filtrante di Szerdi per Castagna: Tirio devia in corner

44' 2-0 Imperia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Scarrone colpisce di testa, un difensore ribatte su Gandolfo che insacca

46' Entra Ottoboni per Markushi

49' Bel tiro di Gnecchi fuori di poco

54' Doppio cambio per l'Imperia: Trucchi per Biffi, Leo per Morchio

55' Re rileva Savio nel.Busalla

56' Trucchi! Insacca il classe 2006 appena entrato. 3-0

68' Entra Ardissone, esce Castagna

69' Massone per Campaner nel.Busalla

Faedo per Szerdi nelle fila dell'Imperia

72' Preciso diagonale di Ottoboni: 3-1

73' Ammoniti Ardissone e Oliva

76' Entra Moro per Varaldo

87' Ammonito Garibbo

Quattro minuti di recupero

93' Ammonito Scarrone

Imperia-Busalla 3-1

Marcatori: 22' Giglio (R), 44' Gandolfo, 56' Trucchi, 72' Ottoboni

Imperia: Rinaldi, Gandolfo, Varaldo (76' Moro), Szerdi (69' Faedo), Scarrone, Guida, Morchio, (54' Leo)Giglio, Castagna (68' Ardissone), Garibbo, Biffi (54' Trucchi)

A disposizione: Sylla, El Khattat, Amoretti, Falcone

Busalla: Tirio, Campaner, (69' Massone) Oliva, Markushi (46' Ottoboni), Bottino, Garbini, De Martini, Gnecchi, Spano, Compagnoni, Savio (55' Re)

A disposizione: Biggi, Erroi,Gottingi, Cotelessa, Traverso

Arbitro: Sig. Falamischia di Savona