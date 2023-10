Cervo, Diano Marina Bussana e Triora protagoniste: in corso le riprese per “Altrove” e “Il Circo delle Meraviglie”

In questi giorni due troupe stanno girando a Cervo, Bussana di Sanremo e Triora. Due i film protagonisti: "Altrove" si sviluppa fra Alassio e Diano Marina mentre "Il Circo delle Meraviglie" fra Cervo, Bussana Vecchia e Triora, due storie di vita moderna fra giovani.

"Siamo felici che la bellezza dei nostri borghi e della riviera attirino produzioni di film e lungometraggi - ha detto Lina Cha, Sindaco di Cervo - vogliamo incoraggiare questa attività che consente di far apprezzare il fascino dei luoghi che rappresentano per le troupe delle vere e proprie scenografie a cielo aperto". Il Comune di Cervo ha messo a disposizione anche un'area per servizi di logistica e l’organizzazione della pausa pranzo della troupe.

Il Circo delle Meraviglie

L'entusiasmante progetto ha preso il via ad agosto, quando le telecamere hanno iniziato a girare per "Il Circo delle Meraviglie", un titolo che promette di catturare l'essenza stessa di un mondo affascinante e complesso: il circo. Questo film porta gli spettatori in un viaggio attraverso la magia e la fatica che permeano la vita dei circensi. Un'amicizia di lunga data tra il regista Mario Chiavalin e la famiglia Orfei, composta da Ambra, Paride e Gioia, circensi di generazioni, ha contribuito a portare autenticità al racconto. Attori liguri e artisti provenienti dal mondo del circo si uniscono per creare un cast eclettico e coinvolgente con Chiara Boeri, una attrice-acrobata. La trama di "Il circo delle meraviglie", scritta con passione da Mario Chiavalin e Luca Arnaù, si snoda attorno a una dolce storia d'amore tra due giovani, che diventa il pretesto per esplorare l'incontro di due mondi distanti, rappresentati da persone dalle vite opposte. In questo contesto, la Liguria si erge come protagonista indiscussa, regalando uno scenario pittoresco a una commedia che farà sorridere l'intera famiglia.

Altrove Dopo il successo di "Gli assenti", girato tra Tirana e Genova, Rifranti torna in Liguria, questa volta nella pittoresca riviera di Ponente, tra Cervo e San Bartolomeo al Mare. "Altrove" è una storia di crescita personale unica nel suo genere, che segue quattro giovani universitari in una vacanza studio fuori stagione, trasformandosi in un'esperienza inaspettata e profonda per ognuno di loro. L'affascinante cast include figure prestigiose come Giorgia Wurth, un volto noto del cinema e della televisione ligure, e Camilla Tedeschi, figlia d'arte, che si cimentano per la seconda volta nelle sfide creative di Rifranti. Le riprese di "Altrove" si concluderanno il 14 ottobre, regalando a tutti gli appassionati di cinema un'attesa impaziente per scoprire le meraviglie narrative che emergeranno da questa avventura artistica nel cuore della provincia di Imperia : la magia del cinema si fonde con la bellezza naturale di questa regione, promettendo di lasciare un'impronta indelebile nelle vite degli spettatori e dei giovani attori.