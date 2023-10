Vallecrosia: da venerdì prossimo la 4a edizione dell'Officina Corale con il 'Troubar Clair'

L’Officina Corale, che giunge alla 4a edizione è un progetto dell’associazione ‘Troubar Clair’ per sperimentare tecniche e divertimento del cantare in coro.

Si tratta di sei incontri condotti da Mario Molinari aperti a tutti per praticare elementi base del canto polifonico utilizzando materiale del folclore e composizioni originali. Il programma di quest'anno prevede la rielaborazione di un canto zulu, una toccante elegia di Marco Maiero, un mottetto rinascimentale e sorprese varie. Il corso è gratuito per soci e under 18.

Da venerdì prossimo e per 6 venerdì (ma anche un martedì) al salone di via San Rocco a Vallecrosia. L’Officina Corale si chiude con un concerto per condividere l’esperienza fatta di note, testi, gesti, emozioni. Per iscriversi basta un sms al 346 32 55 639 oppure mail a direttivo@troubarclair.it.