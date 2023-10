Automobilismo: dopo il Campionato Italiano torna subito il rally, nel weekend c'è lo 'Storico'

Passano le stagioni ma la sfida rimane quella di sempre. Gli equipaggi italiani impegnati ad arginare l’assalto dei piloti stranieri che vengono si presentano nel Ponente Ligure a caccia di una vittoria che vale una stagione.

Anche la 38esima edizione del Sanremo Rally Storico vivrà su questo tema con 21 piloti provenienti da dieci Paesi europei (Ungheria, Austria, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Spagna, Germania) a confrontarsi con 46 piloti che avranno il tricolore italiano a fianco al nome. Se il confronto nell’elenco iscritti è abbastanza bilanciato, non lo è altrettanto nell’albo d’oro in quanto l’ultima vittoria “straniera” (in questo caso è doveroso rinchiuderla fra virgolette) risale al 2003, quando a vincere fu il sammarinese Graziano Muccioli, davanti al tedesco Michael Stoschek, che bissava il successo dell’anno precedente.

Nel passato le vittorie straniere sono state limitate. La prima risale all’edizione numero dieci (1995) di Nies-Siems su Lotus Elan. Il grande Walter Röhrl affiancato da Peter Göbel su Porsche 911 vinse nel 1997, Michael Stoschek con Günther Hübner su Porsche 911 S 2.0 si impose nel 1998 e infine i coniugi della Cecoslovacchia Jan ed Eva Trajbold trionfarono nel 2000. Nessuno di loro sarà presente a questa edizione del Sanremo Storico, che vede però al via i vincitori delle ultime edizioni della gara storica del Ponente Ligure a partire dal 2017 in avanti con “Lucky”-Fabrizia Pons che si sono imposti due volte (2017-2019) e il mattatore della gara Lucio Da Zanche che vanta nel suo palmares cinque successi assoluti a partire dal 2011 per finire all’edizione dello scorso anno. Luigi Battistolli (che per questa edizione ha abbandonato lo pseudonimo Lucky)-Fabrizia Pons saranno al via con la loro consueta Lancia Delta Integrale 16V con il numero 1 sulle portiere. Lucio Da Zanche con Daniele De Luis avrà il #25 sulla sua consueta Porsche 911 RSR.

Da seguire anche la gara di Gianfranco Cunico, tre volte campione assoluto italiano rally, che torna a Sanremo dopo 13 anni (ultima presenza nel 2010 con una Peugeot 207 S2000), per la seconda volta con una vettura storica e sarà al via affiancato da Gigi Pirollo, con cui ha condiviso mille prove speciali e nel fine settimana condividerà una Porsche Carrera SC RS con il numero 23 sulle porte.

Il programma del 38 Sanremo Rally Storico

Mercoledì 4 ottobre

Verifiche sportive – Grand Hotel Londra, Sanremo – ore 19.00 – 22.00

Giovedì 5 ottobre

Verifiche sportive – Grand Hotel Londra, Sanremo – ore 8.00 – 20.00

Venerdì 6 ottobre

Verifiche tecniche – Piazzale Adolfo Rava – ore 10.00-17.00

Sabato 7 ottobre ’23

Cerimonia di Partenza – Corso Imperatrice, Sanremo – ore 11.00

PS 1 – San Bartolomeo-Bivio Calderara (7,76 km), ore 12.33

PS 2 – Caravonica-San Bernardo (10,79 km), ore 13.21

PS 3 – Colle d’Oggia (7,90 km), ore 13.44

Riordino – Piazza Colombo, Sanremo (30 minuti), ore 14.44

Parco assistenza, Piazzale Carlo Dapporto, Sanremo (30 muniti), ore 15,24

PS 4 – San Bartolomeo-Bivio Calderara (7,76 km), ore 17,07

PS 5 – Caravonica-San Bernardo (10,79 km), ore 17.55

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo (45 muniti), ore 18,55

Domenica 8 ottobre

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo (15 muniti), ore 9.30

PS 6 – Langan (14,62 km) ore 10.48

PS 7 – Semoigo (7,36 km) ore 11.51

PS 8 – Bignone (10,51 km) ore 12.12

PS 9 – Coldirodi (5,46 km) ore 12.37

Riordino – Vecchia Stazione, Sanremo (20 muniti), ore 13.12

Parco assistenza, Piazzale Carlo Dapporto, Sanremo (45 muniti), ore 13.32

PS 10 – Langan (14,62 km) ore 15.20

PS 11 – Bajardo (26,96 km) ore 16.28

Arrivo – Corso Imperatrice, Sanremo, ore 17,35

Il 38° Sanremo Rally Storico

Prima Tappa – 6 PS – 53,79 km di Prove Speciali – 253,69 km di percorso

Seconda Tappa – 5 PS – 79,53 km di Prove Speciali – 209,83 km di percorso

Totale – 11 PS – 133,32 km di Prove Speciali – 463,52 km di percorso