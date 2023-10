Sanremo: all'hotel Lolli Palace il primo livello evolutivo dello ‘Stage di alta formazione universale'

Sabato e domenica prossimi si terrà all’Hotel Lolli Palace di Sanremo il primo livello evolutivo dello ‘Stage di alta formazione universale’.

Un evento organizzato dall’associazione ‘LuxLive’ in partnership con il canale ‘Focus 3.0 Il Mistero della vita’. A condurlo saranno Anna Tamburini Torre (giornalista, scrittrice e direttore editoriale di Focus 3.0) Riccardo Casari (affermato medium londinese) e Hilde Genoese (grande esperta di metafonia e scrittrice).

Due giornate formative che fanno parte di un progetto molto importante per l’evoluzione spirituale e per un cammino interiore che offra l’opportunità di apprendere ciò che prioritariamente serve per vivere le nostre vite.

Anna Tamburini Torre è già conosciuta in Liguria per aver partecipato a diversi eventi, oltre ad aver presentato a Sanremo ed in Riviera due suoi libri di grande successo ‘Due Mani due Ali. Intervista Straordinaria ad un Arcangelo’ e ‘Manuale Straordinario per vivere la vita’ (Edizioni Mediterranee).