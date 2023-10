“Acquerelli” in mostra a Bordighera, gli animali di Voronoff prendono vita con le opere di Antonella Bano (Foto e video)

A Bordighera, nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi, fino all'8 ottobre si può visitare la mostra “Acquerelli” di Antonella Bano.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 in via del Mercato 8. “Si può ammirare la mostra di acquerelli di Antonella Bano che è una pittrice molto brava che, oltre ad aver realizzato questi quadri che noi ospitiamo, ha anche dato forma e colore ai pensieri, unendo arte e cultura, per realizzare le illustrazioni del libro 'L'amore e il pensiero negli animali e nell'uomo' di Serge Voronoff, che ha la traduzione e le annotazioni di Ico Ferrero“ - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "Accanto alle sue opere la pittrice ha scritto dei testi, presi dal libro di Voronoff, rivalutando così la scrittura".

"Da sempre, con la passione per la pittura e in particolare per gli acquerelli, Antonella Bano, nata a Chieri dove tutt'ora vive e lavora, ha potuto realizzare il suo sogno seguendo le preziose lezioni delle acquerelliste Manuela Dorella e Luisa Cottino e del pittore Leonardo Vannella" - fa sapere Loreti - "La sua arte, che definisce Arterapia, le permette di sperimentare emozioni: l'uso dei colori e la calligrafia le donano immenso piacere e calma salutare".