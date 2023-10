Volley: quattro nuovi innesti per il Grafiche Amadeo in vista del via al campionato

Importanti novità in casa Grafiche Amedeo Riviera Volley a pochi giorni dall’inizio del campionato nazionale maschile di serie B, torneo del quale il sodalizio ponentino sarà protagonista nei panni di matricola. La rosa del team giallonero si arricchisce di ben quattro elementi.

Alla compagine ponentina, con la quale si allena già da qualche tempo, approda ufficialmente un “poker” di giovani provenienti dall’Imperia Volley.

Si tratta dell’alzatore Stefano Sbarra, l’elemento più esperto: 32 anni compiuti nei giorni scorsi, 1 metro e 91 di altezza; di Matteo Brun: 16 anni, 1,96 di altezza; un centrale così come Niccolò Trosso: 24 anni, 1 metro e 90 di altezza; il libero Valter Saglietto: 26 anni, 1 metro e 73.

“Innanzitutto preme inviare un sincero ringraziamento al presidente, al direttore sportivo e all’intero staff dirigenziale e tecnico dell’Imperia Volley, società che si è distinta per coerenza sportiva fornendo prova di straordinaria, quanto apprezzabile collaborazione, ponendo davanti a tutto il volere dei giocatori rinunciando a fare cassa – ha commentato il presidente/tecnico del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– i quattro elementi che arrivano ad infoltire e rinforzare quindi la nostra rosa, giungono in condizione di “prestito gratuito” per l’intera stagione. Sono giocatori che abbiamo già avuto modo di utilizzare in campo (di recente hanno preso parte con la casacca giallonera al torneo di Montpellier) e che occuperanno ruoli importanti nel nostro scacchiere. Avremo modo di sentire parlare di loro nel corso del campionato prossimo al via”.

In condizione di prestito gratuito all’Imperia Volley il Grafiche Amedeo ha ceduto nel frattempo due giocatori. Si tratta di Matilde D’Andrea che con la maglia del sodalizio imperiese disputerà il prossimo torneo regionale femminile di serie D e di Luca Morgante, elemento che in considerazione dell’età, potrà essere schierato anche nei campionati giovanili maschili.