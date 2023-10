Coach Mauro Bonino, ex giocatore di serie A, organizza una serie di ‘week day’ per provare la pallacanestro.

Gli appuntamenti sono previsti: alla scuola Montessori lunedì alle 16.45 per i bimbi di prima e seconda elementare; alla palestra di via Panizzi martedì e giovedì alle 16.30 per bimbi di 5, 6 e 7 anni; a Villa Citera (vicino alla scuola del Borgo) martedì e giovedì per bimbi di 8 e 9 anni alle 17 e di 10 e 11 anni alle 18.

Per informazioni: Mauro Bonino 3293569777