Freccette: al via la prima edizione della 'Coppa Sanremo' di soft dart

Prende il via questa settimana la prima edizione della 'Coppa Sanremo' di soft dart, organizzata dalla 'Sanremo Dart' in collaborazione con la 'Game On Line'.

Ai nastri di partenza 5 formazioni totalmente sanremesi che sulle pedane del Bar Galilei e del Black Jack si contenderanno l'ambita Coppa. Il formato di gioco vede una prima fase a gironi con incontri di andata e ritorno al termine una final four tra le prime quattro qualificate.

Sempre come iniziativa di Sanremo Dart l'apertura di una sala dedicata allo steel del Mamely Bar.