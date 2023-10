Arti Marziali: conferita alla Judoka ventimigliese Maruska Iamundo la qualifica di ‘Atleta Azzurra’

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, attraverso il Presidente federale dott. Domenico Falcone, ha conferito alla judoka Maruska Iamundo dello Judo Club Ventimiglia la qualifica permanente di ‘Atleta Azzurra’, in virtù degli innumerevoli podi conquistati in campo nazionale ed internazionale, oltre ad aver indossato con onore la maglia azzurra e fatto parte delle squadre nazionali giovanili e assolute in oltre 10 anni di carriera agonistica di altissimo livello.

La benemerenza consiste in un attestato ed una tessera permanente che Maruska, in occasione della Festa dello Sport, ha ricevuto ufficialmente per mano dell’Assessore allo Sport di Ventimiglia Serena Calcopietro e del Consigliere delegato allo Sport Enzo Di Marco.

Grazie all’attività agonistica, Maruska è diventata uno dei simboli sportivi della Città di Ventimiglia, ma soprattutto un modello per le giovani generazioni di atleti. Anche partendo dalla provincia e dalla periferia, si può arrivare lontano con impegno e dedizione.