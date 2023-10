Pallamano, l'under 17 maschile dell’Abc Bordighera è pronta per l'esordio stagionale a Cassano Magnago (Foto)

L'under 17 maschile dell’Abc Bordighera è pronta per l'esordio stagionale in campionato, che andrà in scena oggi, a Cassano Magnago.

"La compagine biancorossa affronterà la difficile trasferta a Cassano Magnago contro la squadra locale, una delle più titolate in Italia" - dichiara il presidente del sodalizio rivierasco Roberto Rizzi parlando della nuova stagione e del nuovo corso tecnico - “Per la nostra società si tratta di una stagione molto importante, dopo il lungo stop per il Covid con tutte e la ripresa la scorsa stagione con pochi mezzi e tantissime cose da fare, quest'anno ci siamo proposti di migliorare e stabilizzare tutti gli aspetti societari, tecnici e organizzativi e la possibilità di avere la collaborazione di un tecnico esperto ed entusiasta come Ricardo Tomè. E' senza dubbio una grande opportunità di crescita per i nostri atleti, per questo sono molto ottimista per la prossima stagione, soprattutto per portare questi ragazzi a migliorarsi costantemente. Mi preme ringraziare tutti gli sponsor che sin dall'inizio di questa avventure ci seguono e a quelli che ogni tanto credono nel nostro progetto".

"Mi trovo molto bene qui a Bordighera. Il fatto che sia sul mare mi ha spinto ancor di più ad accettare questo impegno, in quanto per me la vicinanza del mare è un requisito quasi obbligatorio! Mi piace la città e ho trovato un gruppo di ragazzi con una voglia enorme di migliorarsi e di apprendere nuove cose sulla pallamano" - dice il nuovo coach Ricardo Tomè parlando della sua nuova avventura come tecnico qui a Bordighera - "Il mio obiettivo principale è allo stesso tempo semplice e difficilissimo: vedere la voglia di ognuno di loro a dare sempre il massimo sia fuori che dentro il campo di gioco sperando di aiutarli nel trasportare questo entusiasmo ed applicazione dallo sport anche nella vita in generale. Per la prossima stagione sportiva mi aspetto in primis che sarà un anno agonistico lungo e difficile ma visti i miglioramenti che già ho notato in questi primi mesi di preparazione a livello tattico e tecnico, sono molto ottimista, ma ribadisco che l'aspetto più importante sarà veramente vedere che mentalmente diventano più forti per non mollare mai durante tutta la durata delle partite”.

