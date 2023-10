Campionato Femminile Pre Nazionale Francese: alla Pallamano Imperia è mancata solo la vittoria

È mancata solo la vittoria in trasferta a Puget contro il Vald'Argens è finita 26/24 per la locale formazione. "Ci aspettavamo una reazione - commenta il tecnico Antonella Maglio - è questa le ragazze l'hanno messa in essere nonostante il primo tempo concluso sotto di quattro reti, hanno recuperato e lottato sino alla fine su ogni pallone, peccato che questo non si sia concretizzato con un successo".



Il Campionato Pre Nazionale Francese è l'anticamera dei tornei nazionali transalpini predisposti su tre livelli N3,N2,N1, prima di accedere a quelli nazionali di prima fascia. "Il numero dei tesserati francesi non ha paragone con il nostro a livello nazionale - ci riferisce il dirigente Piero Torielli - pongono in essere dei campionati di alto profilo non a caso sono campioni internazionali sia al maschile che al femminile".

Formazione: Laura Daprelà portiere e capitano, Giulia Repetto reti 2, Clara Pellicari, Valentina Cigna 2, Maria Traverso 9, Chiara Repetto 7, Maria Traverso 9, Sofia Caenzo, Alice Olivieri 2, Sara Atzori 2.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente : Piero Torielli.