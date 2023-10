Calcio, Prima Categoria. All'Ospedaletti non bastano le reti di Alasia e Schillaci, con l'Alassio finisce 2-2

Si chiude con un pareggio la prima gara dell’Ospedaletti davanti al proprio pubblico per la stagione 2023/2024 del campionato di Prima Categoria. Gli orange hanno ricevuto oggi al ‘Ciccio Ozenda’ il Baia Alassio, formazione reduce dalla vittoria di misura contro il San Filippo Neri.

Ospedaletti subito in vantaggio al 12’ grazie alla rete siglata da Alasia abile a bucare il portiere dopo un’azione confusa in area avversaria. Al 28’, però, l’Alassio trova il pari con Paltrinieri che, in sospetta posizione di fuorigioco, trafigge Bazzoli di testa dall’interno dell’area piccola. Ma gli orange non mollano e al 32’ si riportano nuovamente avanti con la magistrale punizione di Schillaci che si infila sotto l’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Pampararo.

L’Ospedaletti avrebbe anche l’occasione per allungare e chiudere il match, ma al minuto 68 Cavassa insacca su una respinta di Bazzoli e fissa il risultato sul 2-2.

“È stata una partita difficile contro un buon avversario - commenta al termine della gara mister Fabio Luccisano - abbiamo disputato un bel primo tempo e potevamo anche chiudere il risultato, ma poi nella ripresa abbiamo patito di più. Il pareggio è giusto. Dobbiamo crescere, siamo una squadra giovane. Ci vuole tempo. Queste sono partite difficili contro squadre che hanno grandi ambizioni. Stiamo comunque crescendo con un gruppo nuovo, c’è un bel clima positivo”.



Ospedaletti - Baia Alassio 2-2

Marcatori: 12’ Alasia, 28’ Paltrinieri, 33’ Schillaci, 68’ Cavassa

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Alasia (15 Saa Zambrano), 4 Ciaramitaro, 5 Caffi, 6 Molinari (14 Bestagno), 7 Avandro (18 Miatto), 8 Barbagallo (17 Pavone), 9 Verbicaro (19 Siberie), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Paraschiva, 16 Pratelli, 20 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Combi (13 El Harzli), 3 Damonte, 4 Cavassa, 5 Mollo, 6 Negroni, 7 Michero, 8 Odasso (16 Abate), 9 Perrier (15 De Stefani), 10 Aurelio (19 Possemato), 11 Paltrinieri

A disposizione: 12 Canobbio, 14 Danio, 17 Rossi, 18 Rossignolo, 20 Gervasoni

Allenatore: Fabrizio Montaldo

Arbitro: Sig. Christian Bergonzi (Savona)

Ammoniti: Molinari, Barbagallo, Ciaramitaro, Aurelio, Abate