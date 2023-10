Calcio. Eccellenza, il derby ponentino è dell'Imperia: Taggia battuto 2-0

IMPERIA-TAGGIA 2-0 (2' Ventre, 17' Gandolfo)

Finisce dopo cinque minuti di recupero il derby imperiese di Eccellenza, che è dell'Imperia

93' corner nerazzurro e palo di Castagna

91' Morchio lascia il posto a Varaldo. Biffi rileva capitan Giglio

89' assist di Morchio e stavolta Faedo si divora il tris

88' serie di batti e ribatti in area giallorossa con Faedo vicino al gollonzo

86' Castaldo prende il posto di Cortese

85' giallo per il neo entrato Cava. Gara non cattiva ma tanti piccoli falli. Si gioca sotto un caldo ancora torrido per il periodo

81' ammonito Castagna per fallo su Cortese. Nel Taggia entra Cava per Gallo

78' ammonito Moglan per fallo su Giglio

76' Peirano per Martelli e Coccoluto per Kane nel Taggia

75' ci prova Martelli da fuori area, tiro potente ma impreciso

73' nell'Imperia dentro Garibbo per Ventre

72' paratona di Sylla su Travella

67' Castagna rileva Scalzi nelle fila nerazzurre

61' Ilacqua per Grandi nel Taggia

60' Scalzi ruba palla all'ultimo uomo del Taggia, si invola e scarta D'Ercole ma a porta vuota appoggia fuori

59' inserimento e tiro di Sina, Sylla manda in corner

57' arriva il giallo anche per Scarrone

53' grande azione manovrata da destra a sinistra dei padroni di casa che porta a un cross su cui impatta Leo ma la palla termina di molto a lato

50' punizione di Szerdi di poco a lato

47' cartellino giallo per capitan Gallo nel Taggia

Inizia la ripresa coi primi cambi: nell'Imperia Faedo per Ravoncoli, Sina per Ragucci nel Taggia

Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

40' D'Ercole respinge un mancino velenoso di Scalzi

38' corner Imperia e nella mischia si butta dentro Scarrone che impatta con la palla che schizza altissima

33' tiro dai trenta metri di Cortese abbondantemente lontano dalla porta di Sylla

26' i ritmi non sono particolarmente alti, ma il Taggia non riesce a rendersi pericoloso. L'Imperia fin qui la controlla con la qualità

20' altro cross di Ravoncoli in super forma oggi, Ventre strozza di prima il suo tiro che termina fuori

17' raddoppia l'Imperia: altro cross col contagiri di Ravoncoli, Gandolfo tutto solo in area piccola la tocca quel tanto che basta per infilarla all'angolino

15' squillo del Taggia con Kane che ruba una palla al limite dell'area, entra e conclude, Sylla salva tutto con l'aiuto anche del palo

11' si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Taggia, che fa fatica ad uscire e a proporsi

6' ammonito Alberti che ferma fallosamente una progressione di Scalzi che ha iniziato alla grande il match

2' imperiesi in vantaggio al primo affondo: Scalzi apre per Ravoncoli, il suo cross trova l'incornata vincente di Ventre che non lascia scampo a D'Ercole

1' Inizia il derby!

IMPERIA: Sylla, Ravoncoli, Gandolfo, Szerdi, Scarrone, Guida, Morchio, Giglio, Ventre, Scalzi, Leo. A disp. Rinaldi, Comiotto, Ardissone, Varaldo, Falcone, Faedo, Garibbo, Castagna, Biffi. All. Buttu.

TAGGIA: D'Ercole, Moglan, Grandi, Ragucci, Cortese, Alberti, Miceli, Gallo, Kane, Travella, Martelli. A disp. Vieni, Malfatto, Ilacqua, Castaldo, Peirano, Paglieri, Cava, Coccoluto, Sina. All. Fiuzzi.

ARBITRO: Volpi di La Spezia.