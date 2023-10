Calcio Serie D: Sanremese KO a Bra, matuziani sconfitti 1-0 (rileggi la webcronaca)

Una Sanremese spuntata (Ibe e Silenzi) cade a Bra al termine di una partita combattuta ma priva di particolari spunti. Decide un grande gol dell'ex Luca Marchisone, da poco entrato in campo, a dieci minuti dalla fine. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Giannini. Nel finale rosso (doppio giallo) a carico di Tordini.

BRA-SANREMESE 1-0 (Marchisone 85')

90'+7 finisce la partita. Il Bra supera 1-0 la Sanremese

90'+6 decimo corner in favore dei padroni di casa (10-0 il computo totale)

90'+5 saltano i nervi sul terreno di gioco, l'arbitro fatica a calmare gli animi

90'+4 seconda ammonizione (per proteste) a carico di Tordini, espulso

90'+3 Sanremese all'attacco nel tentativo di pareggiare ma senza lucidità

90' assegnati cinque minuti di recupero

86' ammonito Bregliano

85' rete del Bra! Autore del gol è Marchisone, implacabile di destro al termine di un'azione insistita del Bra avviata proprio da lui. Si sblocca il risultato all'Attilio Bravi con il gol dell'ex

84' finisce la partita di Tuzza, in campo Fogliarino

81' Bra ancora pericoloso. Marchisone pennella per Giallombardo il cui colpo di testa viene ribattuto dalla difesa matuziana

78' Floris lancia nella mischia Marchisone, gli fa posto Musso

75' doppio cambio anche per Giannini: Camerino per Biagini e Bregliano per Pellicanò

71' Bra ad un passo dal vantaggio: angolo di Marchetti, il colpo di testa ravvicinato di Pautassi trova l'opposizione provvidenziale di Bohli

66' doppio cambio Bra: out Magnaldi e Vaiarelli, in campo Gyimah e Mawete

65' corner di Marchetti, Ropolo di testa mette alto

59' Maglione, in mischia, trova lo spazio per battere a rete: para Piras senza problemi

46' ripartiti, nessun cambio

45'+1 fine primo tempo. Il risultato di 0-0 rispecchia l'andamento della partita con occasioni da rete ridotte al lumicino da una parte e dall'altra

45' assegnato un minuto di recupero

44' ammonito Taddei per fallo su Pautassi

35' punizione tesa di Marchetti, Vaiarelli da posizione defilata calcia sull'esterno della rete

30' giallorossi in crescita. Secondo giallo per gli ospiti, sul taccuino dell'arbitro anche Pellicanò

25' ammonito Tordini per proteste

25' sugli sviluppi del corner palla a Marchetti che calcia alto

24' prima occasione degna di nota della partita. Giallombardo conclude di sinistro dai venti metri, sfera deviata in corner da Tordini

20' Pellicanò controlla ed effettua una girata dal limite ma non inquadra lo specchio della porta

19' punizione dalla lunga distanza di Gagliardi, pallone alto sulla traversa

14' buon traversone di Vaiarelli dalla destra, Bohli allontana di pugno

7' squadre aggressive ed attente in difesa, nessuno spazio per gli attaccanti nei primi minuti di gioco

1' fischio d'inizio

LE FORMAZIONI

Bra: Piras, Magnaldi, Ropolo, Tos, Tuzza, Musso, Pautassi, Marchetti, Giallombardo, Vaiarelli, Daqoune. A disp: Steve, Matija, Gyimah, Fogliarino, Giorcelli, Baggio, Marchisone, Gerbino, Mawete. All Floris

Sanremese: Bohli, Legal, Pellicanò, Maglione, Gagliardi, Taddei, Tordini, Cesari, Mauro, Larotonda, Biagini. A disp: Grotta, Bregliano, Bechini, Bastita, Santonocito, Scariano, Camerinom Valentino. All Giannini