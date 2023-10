Calcio Serie D. A Bra arriva la Sanremese, Floris: "Ci sarà da battagliare, parola d'ordine equilibrio"

Il Bra di Roberto Floris è atteso da una bella ed affascinate sfida casalinga nel prossimo turno di campionato.

Oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15 all'Attilio Bravi) i giallorossi sfidano la Sanremese.

Braidesi reduci dalla prima vittoria, 3-0 sul campo della Fezzanese, dopo tre turni avari di risultati (un solo punto all'attivo) nonostante delle prestazioni oggettivamente positive. Opposto l'andamento della formazione ligure che nella scorsa giornata, dopo avere collezionato due vittorie ed un pareggio, è incappata nella sconfitta casalinga con il Gozzano.

Nel Bra non sono al meglio Marchisone e Gerbino, difficilmente arruolabili dal primo minuto di gioco.

Mister Roberto Floris alla viglia di Bra-Sanremese: "Le prestazioni erano state buone anche prima della vittoria con la Fezzanese. Abbiamo saputo mantenere la calma e giocare con equilibrio. Quando non vinci devi lavorare e non pensare ad altro. Domenica scorsa siamo stati più bravi a concretizzare rispetto ad altre circostanze, per esempio con il Varese quando abbiamo fatto una buona gara ma senza trovare il gol. Un pareggio con il Varese è comunque un buon risultato, questo va sottolineato. Noi dobbiamo essere consapevoli che quando non si vince, soprattutto contro squadre di un certo livello, un pari può starci senza problemi. Giusto cercare sempre la vittoria ma sempre con il necessario equilibrio, senza sbilanciarsi. La Sanremese è una delle squadre migliori del girone, come sempre. Hanno tante alternative e la possibilità di giocare con moduli diversi. L'abbiamo studiata con attenzione e ne conosciamo i tanti pregi e pochi difetti. Ci sarà da battagliare. Dalla mia squadra voglio umiltà, anche accettando eventualmente di soffrire in alcuni frangenti della partita. Non dobbiamo perdere la testa se hanno loro il pallino del gioco in determinati momenti, perchè ci può stare."