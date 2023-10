Allo Zaccari va in scena la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti (Foto e video)

E' iniziata oggi al campo Zaccari a Camporosso la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti categoria B1. Un evento, indetto dalla Fispic, Federazione italiana sport paralimpici degli ipovedenti e ciechi, che è stato organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy insieme all'Asd Liguria Calcio Non Vedenti di Sanremo.

Nel pomeriggio odierno sono scese in campo quattro squadre: Sanremo ha affrontato Firenze mentre Crema ha giocato contro Ticina Novara. "Ringraziamo gli assessori di Vallecrosia Pino Ierace e Patrizia Biancheri, il consigliere comunale di Camporosso Davide Grimaldi e la Croce Azzurra - Misericordia di Vallecrosia ODV per la presenza e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della prima giornata" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Domani mattina, invece, andranno in scena le finali. Alle 9 vi sarà l'incontro per il terzo e quarto posto mentre alle 11 si terrà la sfida per il primo e secondo posto. Al termine degli incontri vi saranno le premiazioni. L'evento sportivo di eccezionale rilevanza nella disciplina paralimpica, che ha il patrocinio del Comitato regionale Liguria della Figc-Federazione Italiana Giuoco Calcio, sarà nuovamente ospitato al campo Zaccari, in via Braie, a Camporosso.