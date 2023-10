Sanremo: 33 discipline sportive e anche i cavalli per la 'Festa dello Sport' a Villa Ormond (Foto e Video)

Grande appuntamento per gli appassionati di sport, oggi alla Villa Ormond di Sanremo dove, da questa mattina è presente un percorso di ben 33 discipline da provare nell’ambito della “Festa dello Sport - Sanremo in Sport”.

Atleti di ogni età possono provare le tante attività proposte, con prove libere e completamente gratuite: Villa Ormond si è trasformata in un villaggio sportivo all’insegna della spensieratezza. Una vera e propria festa dello sport che prende le mosse dal progetto di “Sanremo in Sport” di quest’estate. Ina giornata di festa e di sport che si sviluppa come una sorta di percorso multisportivo ed ogni associazione ha una sua postazione dove bambini, ragazzi, adulti potranno provare tantissime attività sportive e assistere alle esibizioni degli iscritti alle varie discipline”.

L’iniziativa presenta anche una novità dell’ultimo minuto: grazie alla partecipazione delle Scuderie San Romolo, è possibile effettuare una simpatica passeggiata a cavallo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. L’iniziativa ha il patrocinio del Coni e prevede la partecipazione di Panathlon Sanremo Imperia.

Sotto tutte le discipline sportive presenti.