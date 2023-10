IGP Olive Taggiasche, Riolfo (Lega): “Valore a un prodotto unico e ai nostri agricoltori”

“Il riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, all'IGP delle Olive taggiasche liguri, è un risultato straordinario, atteso da molto tempo, che premia un prodotto ligure d’eccellenza, ottenuto grazie al grande lavoro dei nostri agricoltori. Il marchio con l’indicazione geografica protetta, permetterà alle olive taggiasche prodotte nel nostro territorio, di distinguersi dalle altre produzioni, e permetterà a questo eccezionale prodotto della nostra terra di farsi conoscere anche oltre i confini nazionali. Grazie al vicepresidente Alessandro Piana per il lavoro fatto che ha portato a questo importante traguardo”. Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere della Lega in Regione Liguria.