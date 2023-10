Taggia, domenica 1 ottobre torna la Festa della Castagna: 'Vent’anni di storia e tradizione'

Domenica 1° ottobre torna a Taggia la Festa della Castagna, giunta alla sua 20esima edizione. L’evento si svolgerà all’ex mercato coperto. Dalle 12.30 e fino alle 20.00 caldarroste a volontà. Già dal mattino alle 10.30 sarà disponibile l’area gonfiabili, messa a disposizione dal Comune e utilizzabile gratuitamente da tutti i bambini. L'area sarà aperta fino alle 12.30 e poi dalle 14,30 alle 19.00. Inoltre, dalle 15.00 alle 19.00, vi sarà l’intrattenimento musicale con il ‘Duo Beatrice e Serena’.

L’evento è organizzato dalla Proloco Taggia, in collaborazione con il Comune e il consigliere comunale alla Cultura, Chiara Cerri.

“Con questa manifestazione diamo ufficialmente il benvenuto all’autunno - dichiara il consigliere Cerri -. Quella di quest’anno – aggiunge – è un’edizione particolare: venti anni di storia e di tradizione. Una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso e un bel momento per tutto il territorio. Vi aspettiamo numerosi per una giornata da vivere in famiglia!”.