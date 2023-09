E’ partita la nuova stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori: domenica prime gare

E’ partita la nuova stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori. L’obiettivo è sempre, ormai da 37 anni, quello di avvicinare e far praticare le molteplici attività della ginnastica al maggior numero di persone di tutte le età nel nostro ponente ligure, avvalendosi delle palestre comunali e scolastiche rese disponibili dalle Amministrazioni dei comuni di Taggia, Sanremo e Santo Stefano al Mare, attrezzate in maniera adeguata per praticare le discipline in sicurezza.

Il Consiglio Direttivo societario in carica avrà il difficile compito di amministrare e guidare il sodalizio (che negli ultimi anni registra una media di oltre 500 iscritti per stagione) per i prossimi 4 anni, con la recente riforma dello sport che sta cambiando radicalmente la vita associativa delle associazioni sportive dilettantistiche. Il nuovo presidente è Claudio Frascarelli, da oltre venti anni consigliere del Comitato Regionale FGI Liguria, il vice presidente è Maurizio Bellone, la segretaria Roberta Breggion e completano il direttivo i consiglieri Simone Bianchi, Maura Corvaglia,Daniel Della Valle, Bruno Donsanto, Danilo La Barbera, Luca Muratore e Lia Prevosto. Medico societario il Dott. Federico Comparato e presidente onorario il Dott. Giovanni Cordoni, socio fondatore per molti anni alla guida della Riviera dei Fiori.

Il Direttivo potrà contare su un’importante e preparato staff tecnico che porterà avanti i nuovi progetti oltre alle sezioni agonistiche delle 4 sezioni olimpiche della ginnastica (artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico). Saranno attivi i corsi base di avviamento alla ginnastica nelle palestre di via Panizzi, via Volta, Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Sanremo, viale delle Palme, PalaRuffini e via Soleri a Taggia e la palestra comunale di Santo Stefano al Mare. Verranno proposte attività all’aperto ai giardini di Villa Nobel e un’attività multi sport, nel cortile della Scuola Media Pascoli in collaborazione con la Polisportiva dei Fiori 2.3.

Lo staff tecnico sarà coordinato con passione ed impegno dal direttore sportivo Alice Frascarelli (ingegnere gestionale, tecnico FGI di salute e fitness e trampolino, DTR Liguria della ginnastica per tutti) che potrà contare su appassionati e qualificati tecnici FGI quali la storica fondatrice dell’associazione Daniela Breggion, (diplomata ISEF, tecnico federale di ritmica), Elisa Addiego (tecnico e giudice del teamgym e di artistica maschile), Arieta Vittotia (laurea in biologia, tecnico regionale ritmica), Giulia Bellone (DTR Liguria del trampolino elastico, tecnico artistica femminile), Ilaria Cavicchia (laurea in scienze motorie, tecnico regionale ritmica), Damiano Giunta (laurea in lingue e sociologia, tecnico artistica femminile e trampolino), Nicla Londri (laurea in economia e management, tecnico e giudice trampolino elastico), Lorenza Frascarelli (responsabile grafica e comunicazione, tecnico federale ritmica), Alicya Panizzi (laurea in scienze motorie, tecnico regionale ritmica), Samuele Perotti (laurea in scienze motorie, preparazione fisica generale), Rinaldi Jessica(laurea in scienze motorie, tecnico federale ritmica), Andrea Vittoria Rosso (laurea in scienze del turismo, tecnico regionale ritmica), Monia Stabile( coreografa , tecnico regionale ritmica), Arianna Twiss (laurea in giurisprudenza, tecnico societario ritmica).

Tanti di questi tecnici sono, o sono stati in passato, atleti dell’associazione, e vengono ora affiancati dagli atleti maggiorenni che collaborano per seguire al meglio il numeroso vivaio in attesa di intraprendere l’iter formativo per diventare tecnici della FederGinnastica.

L’attività agonistica ripartirà domenica prossima a Genova con l’esordio nel campionato nazionale di categoria allieve gold di ritmica della nostra Sofia Pugachev, mentre l’associazione sarà presente a ‘Sanremo in Sport’ ,sabato dalle 10.30 alle 18 ai giardini di Villa Nobel.