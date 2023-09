Cala il sipario sulla Challenge Sanremo 2023: è tempo dei bilanci (Foto e video)

Con la fatica necessaria per portare a termine uno sforzo organizzativo così intenso, ma profondamente ripagato dai sorrisi dei quasi 700 atleti che si sono cimentati nelle quattro gare del fine settimana, cala il sipario sulla seconda edizione del Challenge Sanremo 2023.

Una seconda edizione dell'evento internazionale di triathlon che ha segnato un netto cambio di passo rispetto all'edizione di lancio (che comunque fu premiata come migliore nuova gara del circuito Challenge Family) sia dal punto di vista strettamente organizzativo, sia per quanto riguarda la sicurezza.

“Su questo aspetto, è stato fondamentale il coordinamento di tutti gli attori e le forze in campo" - dice Daniele Moraglia, Race Director di Challenge Sanremo - "Quest'anno la manifestazione ha vissuto un ulteriore momento di crescita dal punto di vista della sicurezza con l'intervento diretto di Sua Eccellenza il Sig. Prefetto che, insieme a Sua Eccellenza il Sig. Questore, i responsabili Provinciali di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Sindaci e Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni Interessati, Provincia di Imperia, enti vari hanno fatto si che fossero rispettate le varie ordinanze. Voglio ringraziare sentitamente tutte queste istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita del nostro evento”.

Le forze messe in campo da tutti sono state davvero massicce. Domenica 24, il giorno del triathlon sprint e del triathlon su media distanza abbiamo dispiegato: 6 barche, 2 moto d'acqua, 4 canoe, 8 assistenti bagnanti oltre che una dozzina di volontari sul percorso natatorio. Lungo il percorso ciclistico, sono stati impegnati 1 auto e 4 moto della Polizia Stradale, numerose forze dell'ordine, 4 auto (2 di inizio e 2 di fine gara), 20 moto di Scorta Tecnica, 4 mezzi per il recupero degli atleti ritirati, 6 ambulanze, 100 tra ASA e volontari a presidiare il percorso ciclistico oltre ad altre 20 persone sui ristori. Sulla frazione podistica, hanno lavorato 30 volontari sul percorso podistico per il presidio delle intersezioni e ai ristori. Inoltre, un particolare ringraziamento va agli ospiti della RSA Anni Azzurri di Sanremo e di Riva Ligure che hanno fornito un prezioso apporto numerando tutte le cuffie, più di 600, utilizzate dagli atleti in gara nel weekend di Challenge Sanremo.

Una flotta di 16 moto si è occupata del trasporto degli operatori Tv, dei fotografi, dei media accreditati e dei giudici di gara. La diretta integrale del Challenge Sanremo (middle distance) con commento in italiano a due voci è stata trasmessa sul canale YouTube e sul sito ufficiale dell'evento e ha raggiunto oltre 4500 utenti; la diretta con commento in lingua inglese ha raggiunto 4200 visitatori unici. Sono letteralmente esplosi anche i social media (Facebook e Instagram): gli oltre 350 contenuti pubblicati, hanno portato ad un incremento del 490% degli account raggiunti, di una crescita del 170% del numero di interazioni e di una crescita del 16% del numero dei follower. Durante il Pasta Party sono stati distribuiti oltre 100 kg di Trofie al Pesto, 20 metri quadrati di Sardenaira, 20 metri quadrati di Focaccia, oltre 1000 birre, più di 3000 litri di acqua e 1500 di integratori di sali minerali, oltre 1000 lattine di Red Bull e molta, molta frutta.

“Ci tengo a porgere i miei ringraziamenti a nome di tutto il team organizzativo alla Provincia di Imperia per aver asfaltato numerosi chilometri di strade provinciali nei tratti più pericolosi e dissestati, consentendo agli atleti di pedalare con maggiore sicurezza e di godesti questo stupendo percorso ciclistico" – aggiunge Moraglia – "Un grande lavoro è stato svolto dai ragazzi e dalle ragazze del Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico', che si sono impegnati al massimo durante questo tirocinio formativo in un evento internazionale, e dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Cassini di Sanremo che per il secondo anno ci danno una mano. Infine, devo ringraziare tutti i volontari che hanno garantito i servizi di distribuzione pettorali e pacchi gara, il deposito borse, e hanno gestito premiazioni, arrivo, zona cambio e molto molto altro. Per ultimo, un caloroso grazie ai miei preziosissimi compagni di viaggio del comitato organizzatore che, con infinita passione, lavorano accanto a me tutto l'anno per la buona riuscita del Challenge Sanremo”.