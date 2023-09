La donazione di Maria Rosalia M. per gli ospiti della Casa di Riposo San Secondo a Ventimiglia

“Maria Rosalia M. è stata nostra ospite presso la struttura RSA di San Secondo a Ventimiglia. Lasciandoci ha voluto riempire la parola ‘solidarietà’ di contenuti concreti, a suo modo, destinando una donazione per comprare quattro nuove carrozzine ed altrettanti cuscini antidecubito". Sono i ringraziamenti della RSA San Secondo ad una ospite dell'Istituto.

"Un gesto che viene da chi ha vissuto con noi e che quindi ha conosciuto le gioie e le difficoltà che la convivenza porta con sé in una comunità. Una scelta che ha un significato di sensibilità e affetto per chi come Maria Rosalia ha voluto essere ricordata con gratitudine da tutti noi, ricordandoci che siamo prima di tutto 'solo' uomini e donne che forse troppo spesso dimenticano il significato di fraternità.

Grazie Maria Rosalia”.