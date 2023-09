Taggia, al Teatro del Banchéro va in scena “La storia del Principe e la Rosa”

Con lo spettacolo per ragazzi e bambini “La storia del Principe e la Rosa”, di e con Marion Constantin e Marco Gualco (a Taggia, al Teatro del Banchéro, sabato 7 ottobre alle 18, ingresso gratuito, prenotazioni al +39 333 282 0196) la Scuola di teatro Officina Banchéro presenta la nuova insegnante e i corsi junior per l’anno accademico 2023-2024, che si svolgeranno una volta a settimana e inizieranno venerdì 6 ottobre con la lezione di prova (ragazzi alle 17, bambini alle 18:30).

Marion Constantin dice: “Dalla frase 'Addomesticare, è una parola da tempo dimenticata, significa creare dei legami' nasce la necessità di raccontare questa storia senza tempo; da qui anche la scelta del titolo, il Piccolo Principe senza la sua Rosa non sarebbe certo un gran Principe. La relazione in scena fra gli attori e semplici giochi teatrali creano mondi immaginari e restituiscono la poesia di questo racconto. Portiamo in scena questa storia tanto conosciuta perché va raccontata e perché non dobbiamo negarci questo sogno: il teatro è ancora un luogo al mondo dove, attraverso il lieto fine, forse possiamo sperare che le cose vadano bene anche nella vita”.

Mariòn Lolita Mélissa Constantin è una giovane e brillante attrice francese, con esperienza in teatro in Italia dal 2014, al Teatro Stabile di Cagliari, al Teatro Nazionale di Genova, al Politeama Genovese, al Teatro Colosseo. È stata diretta da Lelio Lecis, Elisabetta Podda, Simone Toni, Aldo Vivoda, Massimo Chiesa, Giorgio Gallone, Massimo Mesciulam, Marco Sciaccaluga. Ha scritto e interpretato diversi spettacoli teatrali, messi in scena a Cagliari, Genova e Finalborgo. Al cinema, è stata protagonista della web serie “ArtExhibition” (regia Davide Melis, Karel production) e ha avuto un ruolo (Monique Dubois) in un episodio di “A casa tutti bene 2”, per la regia di Gabriele Muccino.