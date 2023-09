Quattro atleti dello Judo Club Vallecrosia al Torneo Coni disputato in Basilicata

Si è concluso il Torneo Coni 2023 buona prestazione della rappresentativa ligure di judo, costituita da 4 atleti dello Judo Club Vallecrosia ed un atleta spezzino del Judo Insieme.

I cinque ragazzi, classe ES A (under 14), nello specifico Ferraro Allegra, Logiacco Alessandro, Pisano Maya, Punzo Mario, Sanchez Fabrizio, accompagnati dal delegato M° Mauro Monaco, hanno affrontato con impegno e dedizione gli incontri, riscuotendo alcuni gratificanti successi. Per i ragazzi quest’esperienza è stata sicuramente arricchente, considerando anche la giovane età.

La manifestazione curata dal Coni è durata tre giorni in Basilicata. I fondamenti dello sport, quello sano, sono stati esaltati dalla presenza di quasi 5.000 ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il fine dell’evento e stato sicuramente non solo il risultato competitivo ma l’esaltazione dei valori sportivi di socialità, far play ed amicizia.

In questa edizione la Liguria è ben figurata in quanto si è aggiudicata un onorevole 8° posto che fa ben sperare nella crescita del mondo sportivo ligure.