Anche il Tennistavolo Regina nel prossimo weekend parteciperà a ‘Sanremo IN Sport – Estate 2023’

Si svolge nel fine settimana ‘Sanremo IN Sport – Estate 2023’ fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, per il quale una quarantina di associazioni hanno dato la propria disponibilità per far conoscere le discipline sportive del territorio matuziano.

L’attrezzatura specifica del Tennistavolo Regina, allestita al Mercato Fiori di Valle Armea ha ospitato gratuitamente nei mesi di luglio, agosto e settembre, residenti turisti provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio e forestieri stranieri francesi, tedeschi, ucraini.

Culmine dell’iniziativa sarà la ‘Festa Finale’ di sabato prossimo, quando il ‘Regina Academy’ accoglierà bambini, giovani ed adulti nel Padiglione Pedriali del Parco di Villa Ormond.