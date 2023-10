Vacanze all'Elba: quali sono le attrazioni più belle?

L'Isola d'Elba, la più grande dell'arcipelago toscano e la terza più grande d'Italia, è una gemma nascosta con una superficie di 223 km², incastonata tra il canale di Piombino a est, il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest. Famosa per le sue spiagge variopinte, montagne di granito, boschi verdi, miniere antiche e patrimonio storico e culturale, l'Elba è una destinazione turistica popolare che offre una varietà di attrazioni per tutti i gusti. Abitata fin dalla preistoria da popoli come gli Etruschi, i Romani, i Pisani, i Genovesi, i Francesi e i Napoletani, ha anche ospitato personaggi illustri come Napoleone Bonaparte, che vi soggiornò in esilio dal 1814 al 1815. Oggi l'isola fa parte del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. Per visitare questo paradiso, è essenziale prendere uno dei traghetti isola d'Elba, quindi occorre consultare gli orari dei traghetti per l'Isola d'Elba disponibili sul sito Blu Navy.

Le Spiagge incantevoli dell'Isola d'Elba

L'Isola d'Elba è celebre per le sue spiagge incantevoli e variopinte, perfette sia per le famiglie sia per gli amanti del trekking, ciclismo e subacquea.

. Ecco alcune delle spiagge più belle dell'isola:

Spiaggia di Sansone;

Spiaggia di Cavoli;

Spiaggia delle Ghiaie;

Spiaggia della Biodola.

La Spiaggia di Sansone, caratterizzata da ciottoli bianchi è circondata da scogliere di granito e da un mare limpido, ideale per lo snorkeling. È una delle spiagge più famose e fotografate dell’isola, situata nella zona nord-ovest, vicino a Portoferraio. Si può raggiungere tramite un sentiero che parte dal parcheggio a pagamento.

Situata nella zona sud-ovest, vicino a Marina di Campo, c'è la Spiaggia di Cavoli, una spiaggia di sabbia fine e dorata circondata da un mare azzurro e cristallino. È una delle spiagge più frequentate e animate dell’isola, dotata di servizi e attrezzature balneari, come ombrelloni, sdraio, pedalò e bar. Molto apprezzata dai giovani e dagli amanti degli sport acquatici, come il windsurf e il kitesurf.

La spiaggia delle Ghiaie è composta da ciottoli bianchi levigati, situata a pochi passi dal centro storico di Portoferraio. L'acqua qui è particolarmente limpida, questo la rende un'ottima scelta per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.

Una delle spiagge più grandi e comode dell'isola, la Biodola si trova nella zona nord-ovest, vicino a Portoferraio, il luogo dove partono e arrivano i traghetti per l'Isola d'Elba sulla tratta Piombino-Portoferraio e viceversa.

È caratterizzata da sabbia fine e chiara, un mare calmo e trasparente, ed è circondata da una vegetazione rigogliosa e colline verdi. È attrezzata con stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi e campeggi, rendendola adatta alle famiglie con bambini e agli amanti della natura.

Le attrazioni storiche

L'Isola d'Elba non è solo una destinazione ideale per gli amanti della natura e degli sport acquatici, ma anche un luogo ricco di storia e cultura. Ecco alcune delle principali attrazioni storiche dell'isola:

Cabinovia Monte Capanne;

Castello del Volterraio;

Ville Napoleoniche (Villa dei Mulini e Villa di San Martino);

Museo Archeologico.

La cabinovia Monte Capanne porta i visitatori in cima al Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola con i suoi 1019 metri. Da qui, è possibile godere di una vista panoramica a 360 gradi sull’arcipelago toscano e sulle isole vicine. Puoi anche fare escursioni lungo i sentieri che si snodano tra le rocce di granito e la macchia mediterranea. La cabinovia si trova a Marciana e ha un costo di 18 euro per l’andata e ritorno.

Il Castello del Volterraio è il castello più antico e meglio conservato dell’isola, risalente all’epoca etrusca e poi rafforzato dai Pisani nel XIII secolo. Il castello domina la valle del Rio Elba e offre una vista spettacolare sul golfo di Portoferraio. Puoi raggiungerlo a piedi da Bagnaia o da Rio nell’Elba, seguendo dei sentieri segnalati. L’ingresso è gratuito e all’interno puoi visitare le sale, le torri, le cisterne e le prigioni.

Durante il suo esilio sull’isola dal 1814 al 1815, Napoleone Bonaparte risiedette in due ville. La Villa dei Mulini, situata a Portoferraio, era la residenza ufficiale e invernale dell’imperatore, mentre la Villa di San Martino, situata a San Martino, era la sua residenza estiva e privata. Entrambe le ville sono oggi dei musei che conservano arredi, dipinti, cimeli e documenti relativi al periodo napoleonico.

Il Museo Archeologico situato a Portoferraio, ospita una vasta collezione di reperti archeologici che testimoniano la storia antica dell'Isola d'Elba, dalla preistoria all'età romana.

Dopo una giornata trascorsa esplorando le bellezze naturali e storiche dell'Isola d'Elba, non c'è niente di meglio che concludere con un delizioso pasto composto dalle specialità locali. L'Elba offre una cucina che celebra i sapori freschi e genuini del mare e della terra, accompagnati dai pregiati vini locali, come l'Elba Doc Bianco, l'Elba Doc Rosso e l'Elba Aleatico Passito. Non perdere l'occasione di assaporare il gustoso cacciucco, il gurguglione di verdure estive, la croccante torta di ceci e la dolce schiaccia briaca. Ogni boccone è un assaggio dell'autenticità e della tradizione culinaria dell'Elba, che renderà la tua esperienza sull'isola indimenticabile.

