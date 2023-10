Nel mondo sempre più digitale in cui viviamo, l'e-commerce è in costante crescita e offre soluzioni innovative per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di settori. Uno di questi settori è l’antinfortunistica, che sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nell'abbigliamento e nelle calzature protettive.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il team di AntinfortunisticaGrilca.com, un e-commerce all'avanguardia che sta ridefinendo il modo in cui le persone affrontano la vendita di scarpe e abiti da lavoro come per esempio i super richiesti pantaloni da lavoro ( puoi scegliere fra oltre 900 modelli! )

Il mercato digitale è in continua crescita. Come il vostro settore, la sicurezza sul lavoro, sta beneficiando di questa tendenza?

Assolutamente, il mercato sta vivendo un'era di rinnovamento. La crescente consapevolezza dell'importanza della protezione sul lavoro sta spingendo aziende e professionisti a cercare soluzioni innovative. L'e-commerce sta svolgendo un ruolo cruciale nel mettere a disposizione una vasta gamma di prodotti ad alte prestazioni, e AntinfortunisticaGrilca.com è all'avanguardia di questa trasformazione.

Cosa distingue AntinfortunisticaGrilca.com dagli altri negozi online?

Innanzitutto, siamo il sito più grande in Europa specializzato, con oltre 10.000 prodotti disponibili. Ma la nostra vera distinzione è nell'attenzione per i nostri clienti. Offriamo un servizio reso gratuito fino a 90 giorni, unico nel nostro settore, e organizziamo il ritiro a domicilio dei resi, eliminando ogni fastidio per i nostri clienti.

Potete parlare del vostro programma fedeltà GRILCAINSIDER?

Certamente, GRILCAINSIDER è un programma che dimostra quanto teniamo ai nostri clienti. Con GRILCAINSIDER, i clienti guadagnano 5€ ogni 99€ spesi dal 1° ordine, e dal 5° in poi hanno la spedizione sempre gratis!

È un modo per ringraziare coloro che ci scelgono come fornitore di fiducia.

Le aziende e le Partite IVA godono di vantaggi speciali? Quali sono questi vantaggi?

Le aziende possono approfittare di uno sconto extra del 10% su tutti i prodotti del nostro sito. Inoltre, offriamo spedizione gratuita su tutto per ordini minimi di 29€ anche fin dal 1ç ordine, e facciamo un regalo di Natale per rendere le festività ancora più speciali per i nostri clienti aziendali.

Ovviamente per avere tutti questi vantaggi è richiesta una verifica, è un semplice form che può essere inviato direttamente dal sito, appena la P.IVA viene verificata il cliente riceve per email le credenziali per accedere al sito in versione “cliente Executive”.

Personalizzazione dell'abbigliamento da lavoro?

La personalizzazione dell'abbigliamento da lavoro è una tendenza in crescita. Su AntinfortunisticaGrilca.com, offriamo ai nostri clienti la possibilità di personalizzare capi come giacche, gilet e tute con stampa o ricamo del loro logo. Questo consente alle aziende di distinguersi e rafforzare la loro immagine aziendale ed è veramente importante ad oggi… chi dice che l’abito non fà il monaco? Io credo che invece è importantissimo ed è per questo che azienda come Mcdonald ed altre multinazionali hanno creato i loro colori e la loro divisa.. è importante anche per i dipendenti!