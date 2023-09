La Regione taglia 65 mila euro al Rally di Sanremo, il Tavolo del Turismo ci mette una pezza con 30 mila

Non solo i 100 mila euro previsti dai finanziamenti agli eventi autunnali, il Rallye di Sanremo ne incassa altri 60 mila grazie all’intervento del Tavolo del Turismo.

Le associazioni di categoria e il Comune hanno scelto di raddoppiare il loro contributo in vista dell’edizione 2023, quella che segna lo smarrimento di Regione Liguria e del proprio contributo economico per la manifestazione. Da Genova quest’anno sono venuti a mancare circa 65 mila euro, una partecipazione figlia della convenzione tra Regione, Comune e Federazione Nazionale. Una mancanza a cui il Tavolo del Turismo ha messo una pezza portando da 30 a 60 mila il proprio contributo.

Nel dettaglio il ‘Tavolo’ ha stanziato in favore dell’ACI, organizzatore dell’evento, 30 mila euro per il 70° Rallye di Sanremo - 24° Rallye delle Palme valido come campionato italiano assoluto in programma dal 28 settembre al 1° ottobre e altri 30 mila euro per il 38° Rallye Sanremo Storico - 37° Coppa dei Fiori / Campionato Europeo e Italiano rally e regolarità per auto storiche previsto dal 3 all’8 ottobre. Conti alla mano, nonostante l’intervento del Comune e del Tavolo del Turismo, il Rallye di Sanremo è in negativo di circa 35 mila euro.