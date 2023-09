Realtà virtuali tra ricerca e comunicazione: accessibilità culturale, cognitiva e fisica

Sarà presente anche la Direzione Regionale Musei della Liguria alla ventitreesima edizione del LuBeC che si terrà nelle giornate del 28 e del 29 settembre presso il Real Collegio di Lucca.

La rassegna, organizzata da Promo PA Fondazione, è sostenuta dagli enti del territorio, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura con lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale come fondamento per la crescita, la competitività, l’innovazione del Paese e dei suoi territori.

Giovedì prossimo Direzione Regionale Musei Liguria (DRM-LIG) in collaborazione con Università degli Studi di Genova (UniGE) e Fabrica Società Cooperativa di La Spezia sarà protagonista di un incontro che si pone l'obiettivo di rendere più fruibili e accessibili cognitivamente i luoghi di cultura abbattendo pregiudizi e barriere culturali anche grazie al supporto e coinvolgimento di nuove tecnologie.

Nel corso dell’evento saranno presentati due progetti realizzati per il Museo preistorico e la zona archeologica dei Balzi Rossi a Ventimiglia e per Forte San Giovanni a Finale Ligure che prevedono la partecipazione ad attività laboratoriale, svolta attraverso la creazione di gruppi di lavoro a cura di DRM Liguria, DIBRIS UniGe e Fabrica società cooperativa e riservati a massimo 40 persone provenienti da luoghi della cultura, musei, biblioteche e archivi, parchi archeologici, giardini storici.

Due video raccontano in sintesi i due progetti:

Per il Museo preistorico dei “Balzi Rossi” vengono scardinati i preconcetti sull’ambiente del Paleolitico – e spiegate le forti oscillazioni climatiche e le variazioni ambientali ai visitatori.

Per Forte San Giovanni: viene spiegato come l’architettura, e in particolare l’architettura fortificata cambi nel tempo, adattandosi di volta in volta allo sviluppo delle nuove tecniche di guerra; alle diverse funzioni; alle nuove esigenze di fruizione.

Interverranno p er i “Balzi Rossi”:

Antonella Traverso, DRM Liguria – direttore Museo preistorico e la zona archeologica dei Balzi Rossi

Gianni Viardo Vercelli, DIBRIS – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, professore Associato

Saverio Iacono, DIBRIS – UniGE, ricercatore