Volley: pochi giorni alla Serie B, buona prova della Grafiche Amadeo al torneo di Beausoleil

La partecipazione, domenica scorsa a Beausoleil, al torneo organizzato dall’AS Monaco (kermesse che ha visto la partecipazione assieme al sestetto del Riviera Volley Grafiche Amadeo anche dello stesso Monaco, del Montpellier e del Frejus), è servita essenzialmente a fare accumulare esperienza agli atleti del team giallonero prossimi protagonisti del campionato nazionale maschile di serie B.

"E’ stata un’occasione unica di confronto con alcune delle maggiori realtà della pallavolo transalpina –racconta il presidente e tecnico del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– dobbiamo ringraziare per l’invito e quindi per l’opportunità che ci è stata concessa i dirigenti ed il tecnico del Monaco. In campo, pur perdendo di misura (entrambi per 2 a 1) gli incontri con Montpellier e Monaco (la sfida col Frejus – non disputata a causa del prolungarsi della manifestazione – è stata rinviata ad una prossima occasione), la squadra ha fornito confortanti segnali che lasciano ben sperare in vista dell’inizio, ormai imminente, della stagione".

I gialloneri si sono presentati privi dell’apporto di un paio di elementi. In campo i tecnici hanno avuto comunque modo di far ruotare l’intero gruppo compresi alcuni elementi avuti in prestito dall’Imperia Volley.

Quello del completamento della rosa rimane il problema ancora in via di definizione. Decisivi, a tal proposito, gli stretti contatti in corso in queste ore con alcune società al fine di ampliare numericamente il gruppo consentendo, contestualmente, ad alcuni dei più promettenti giocatori locali, di poter disputare la prossima stagione in serie B.