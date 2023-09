Pallamano: sconfitta casalinga all'esordio in campionato per la San Camillo Riviera

Esordio casalingo amaro per la San Camillo Riviera di pallamano, domenica scorsa tra le mura amiche, sconfitta per 34/23 dalla capolista Hyres Olympique Sport Handball.

Le transalpine, forti della loro posizione in classifica, hanno messo subito in chiaro le cosa: forti fisicamente e della presenza di alcuni elementi con esperienza in categorie superiori, già nella prima frazione hanno messo al sicuro il risultato con il vantaggio di nove reti.

Nella ripresa le imperiesi hanno provato a rimediare al passivo che si era venuto a creare, ma la buona volontà non è stata premiata dalla dea bendata, lasciando le avversarie padroni totali del campo. "Sapevamo che non sarebbe stato un campionato facile – dice il dirigente Piero Torielli - il livello delle squadre si è alzato e di molto, noi siamo una ‘matricola’ per questo campionato e la nostra partecipazione è finalizzata a far fare più esperienza possibile alle nostre ragazze e per imparare bisogna giocare con le più brave".

San Camillo: Raffaella Broi capitano, Samira Wiedemann reti 2, Maria Traverso 8, Alice Olivieri 1, Sofia Carenzo, Chiara Giordano 3, Chiara Repetto 6, Laura Daprelà, Ksenija Susa, Giulia Repetto 2, Clara Pellicari, Valentina Cigna 1, Sarah Conan. Allenatore Antonella Maglio. Dirigente Piero Torielli.