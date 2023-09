Calcio: domani una intera giornata con 'Spiderman' per la presentazione dei giovani della Sanremese

Si svolgerà domani alle 18, allo Stadio Comunale di Sanremo, la presentazione del Settore Giovanile della Sanremese Calcio, a cui parteciperà anche ‘Spiderman’ Mattia Villardita.

Sarà una giornata dedicata ai giovani biancoazzurri, quella di domani, che inizierà alle 9, con la visita di Mattia Villardita ‘Spider-Man’, nel reparto pediatrico dell'ospedale di Imperia (con presenza di una rappresentanza di dirigenti della Sanremese) e la consegna gadget ai bambini.

Alle 11 Mattia, accompagnato dai dirigenti della Sanremese, visita il Liceo ‘Cassini’ di Sanremo e presso l'Aula Magna della scuola incontrerà i ragazzi. Alle 14.30, al teatro del Casinò di Sanremo, verrà presentata l'attività e la nuova stagione ‘23/’24 del settore giovanile della Sanremese Calcio. Mattia Villardita presenterà il suo libro ‘Io e Spider-Man’ (Salani editore).

Alle 17.30 è previsto l’arrivo allo Stadio Comunale di tutti i tesserati del settore giovanile con mister e dirigenti e la sistemazione sugli spalti (Gradinata Nord). I genitori, i parenti e gli spettatori verranno sistemati in tribuna. All'entrata dello stadio ci sarà lo stand dell'agenzia Relais Viaggi e Vacanze, ambasciatrice di Disneyland Paris, che consegnerà a tutti i bambini/ragazzi tesserati gadget della Disney. Alle 18 il via alla presentazione con i giocatori della prima squadra che saluteranno i ragazzi. Alle 19 l’ingresso di ‘Spiderman’ per le foto di rito.