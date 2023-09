39a Sanremo Cup Tessitore, primo atto al Chieri, Le Cannet si arrende dopo 4 spettacolari set

Si è chiuso con il successo 3-1 (25-23, 23-25, 25-18, 26-24, arbitri Rossi e Iaria di Sanremo) della Reale Mutua Fenera Chieri sulle campionesse di Francia del Volero Le Cannet il test match di Ospedaletti, primo atto (andato in scena sabato) della 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, tradizionale appuntamento di inizio autunno con la grande pallavolo.

Davanti ad un folto pubblico, ci sono volute quasi due ore di gioco per le piemontesi allenate per la quinta stagione da Giulio Bregoli per iscrivere il proprio nome per la quarta volta nel prestigioso albo d’oro in cui figurano alcuni dei club più quotati a livello internazionale, italiani (Perugia, Modena, Matera, Bergamo, Novara, per fare qualche nome) e stranieri (Bielsko Biala, Tenerife, Cannes, Muszyna, Balakovo). Il premio di top scorer del test match è andato alla russa del Le Cannet Elizaveta Kochurina, mvp invece è stata eletta l’opposta belga del Chieri, di cui è anche capitana, Kaja Grobelna, alla quale è stata consegnata la targa in memoria di Enrico Chiavari.

In campo anche tre reduci dai Campionati Europei (l’azzurra Omoruyi, la greca Anthouli e la croata Stimac) e atlete di una dozzina di nazionalità. Buone le prove della savonese Ilaria Spirito (libero della Reale Mutua) e della capitana del team francese, la bulgara Eva Yaneva, 38enne, più volte protagonista della Sanremo Cup a Villa Ormond con la maglia del Cannes. Sugli spalti anche i due presidenti, Filippo Vergnano e Stav Jacobi.

Quello di sabato scorso per Chieri e Le Cannet, formazioni hanno effettuato diverse modifiche nel sestetto rispetto alla scorsa stagione, è stato un importante banco di prova in vista dei primi impegni ufficiali del 2023/24: entrambi i campionati nazionali di Serie A1 scatteranno nel weekend del 7-8 ottobre, mentre l’esordio nelle coppe europee (Champions League per le transalpine, Cev Cup per le italiane) è previsto nel mese di novembre. I due club si erano già trovati di fronte per la Sanremo Cup Tessitore nel 2019: anche quattro anni fa a Taggia ebbe la meglio la compagine torinese.

Alla premiazione del test match hanno presenziato Ornella Testa, presidente del Comitato Fipav Liguria Ponente; il delegato del Coni Point Imperia, Alessandro Zunino; il vicesindaco e il consigliere con delega allo sport del Comune di Ospedaletti, Anna Bregliano e Simona Cecchetto; l’assessore allo sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi; Giuseppe ed Enrico Tessitore in rappresentanza della famiglia Tessitore; Franca Di Pietrantonio per il San Giovanni Volley; Cesare Fagnani ed alcuni dirigenti della Nlp Sanremo.

Prima del confronto di Serie A si è svolto il tradizionale corso di aggiornamento tecnico, tenuto dal giovane preparatore atletico – del Chieri e della nazionale italiana Under 19, Davide Partegiani. Oltre 80 gli allenatori liguri che hanno preso parte all’appuntamento.

Archiviato il test match di Serie A, per la Sanremo Cup, come ormai accade dal 2016 (anno in cui è stato introdotto il nuovo format), arriva il momento dei giovani, con due tornei riservati rispettivamente alla categoria Under 14 femminile (sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre) e Under 15 maschile (7-8 ottobre), entrambi a otto squadre. Tra le ragazze sarà una sfida tra Liguria e Piemonte, mentre tra i maschi saranno equamente rappresentate Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Si giocherà sui due campi dedicati ad Enrico Chiavari, presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea.

La 39a Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2023 del Comune di Sanremo, è sostenuta dal Laboratorio CT ed è patrocinata da Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen e Panathlon Club Imperia-Sanremo. Per l’appuntamento di Ospedaletti l’organizzazione, targata Nlp Sanremo, si è avvalsa anche della collaborazione del Comune di Ospedaletti, del San Giovanni Volley e dell’Associazione U Descu.